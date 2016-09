FDI apresenta nova definição universalmente aplicável de “saúde bucal”

POZNAN, Polônia, 6 de setembro de 2016 – A Federação Dentária Mundial FDI (FDI World Dental Federation) apresentou hoje uma nova definição de “saúde bucal”, posicionando-a como uma parte integrante da saúde geral e do bem-estar, durante seu Congresso Mundial de Odontologia Anual (Annual World Dental Congress) em Poznan, Polônia. A definição foi adotada por mais de 200 associações nacionais de odontologia (NDAs — national dental associations) e será, agora, adotada pela comunidade de saúde bucal, globalmente.

“Essa nova definição é um importante marco para a profissão da saúde bucal”, disse o presidente da FDI, Dr. Patrick Hescot. “Fiel a nossa estratégia de defesa da Vision 2020 (Visão 2020) e a nossa aspiração de liderar o mundo para uma saúde bucal ótima, a nova definição irá nos permitir desenvolver ferramentas de avaliação e mensuração padronizadas para coleta de dados consistente, em um nível global”.

Como definido pela FDI, a saúde bucal:

É multifacetada e inclui, sem limitações, a capacidade de falar, sorrir, cheirar, saborear, tocar, mastigar, engolir e transmitir uma variedade de emoções, através de expressões faciais, com confiança e sem dor ou desconforto e sem doença do complexo craniofacial.

Outros atributos relacionados à definição declaram que a saúde bucal:

É um componente fundamental da saúde e do bem-estar físico e mental, que existe ao longo de um continuum influenciado pelos valores e atitudes de indivíduos e comunidades.

influenciado pelos valores e atitudes de indivíduos e comunidades. Reflete os atributos fisiológicos, sociais e psicológicos que formam a essência da qualidade de vida.

É influenciada pelas experiências, percepções, expectativas e capacidade de se adaptar a circunstâncias em constantes transformações no indivíduo.

A nova definição foi elaborada pelos membros do Vision 2020 Think Tank (catalisadores de ideias) da FDI, que incluem especialistas em saúde bucal, saúde pública e economia da saúde. Junto com uma estrutura concomitante, testada em grupos de interesse externos, a nova definição de saúde bucal é o resultado de uma consulta mais ampla, feita com pacientes, profissionais de saúde bucal, NDAs, comunidade de saúde pública, acadêmicos, governos, setor e organizações que custeiam o tratamento de saúde.

“Com essa nova definição, queremos promover a conscientização sobre as diferentes dimensões da saúde bucal e enfatizar que a saúde bucal não ocorre isoladamente, mas faz parte da estrutura mais ampla da saúde geral”, disse o copresidente do Vision 2020 Think Tank da FDI, professor David Williams.

“Estamos propondo uma definição contemporânea da saúde bucal, que está em conformidade com a usada por muitas NDAs e pela Organização Mundial de Saúde”, disse o copresidente do Vision 2020 Think Tank da FDI, professor Michael Glick. “Não é portanto uma revolução, mas uma evolução”.

A FDI planeja disseminar amplamente essa definição de saúde bucal e promover sua operacionalização, para estabelecer um instrumento padrão de mensuração que possa ser aplicado em todos os países. Um conjunto de ferramentas de mensuração estará pronto em 2017, para possibilitar a avaliação das necessidades de indivíduos e da população, que possa informar e acionar políticas de saúde.

