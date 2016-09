Ministro da Saúde recebe mais de 250 mil assinaturas em petição sobre tratamentos mais adequados para o câncer de mama metastático

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, recebeu na quinta-feira 1/9/2016 mais de 250 mil assinaturas da população brasileira vinculadas à petição da Campanha Por Mais Tempo, realizada em 2015 nacionalmente, com o pedido de que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilize tratamentos mais adequados para as pacientes com câncer de mama metastático, fase da doença em que o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A presidente da Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), Dra. Maira Caleffi, conduziu a entrega das assinaturas ao Ministro, representando também Instituto Oncoguia e Roche – demais realizadores da campanha. Ela destacou a importância de médicos, associações de pacientes, indústria e sociedade civil unirem esforços para apoiar uma causa tão urgente, como a do câncer de mama metastático, devido ao impacto social da doença e incremento de tempo de vida que as inovações da ciência possibilitam às pacientes.

“Com a perspectiva crescente das pacientes viverem mais com o câncer de mama mesmo nos estágios mais avançados, o debate sobre esta fase da doença é cada vez mais relevante. Precisamos tornar os avanços da medicina acessíveis no sistema público a todas as pacientes com a doença, pois elas hoje vivem a dura realidade de lutar contra o tumor e ainda pelo direito de viver mais. Ao contrário do que acontece no sistema privado de saúde, onde novas tecnologias estão disponíveis. Há uma disparidade de atendimento sem precedentes”, reforça a presidente da Femama.

O Ministro Ricardo Barros acolheu as assinaturas referentes à campanha e se comprometeu pessoalmente em liderar uma discussão no sentido de revisar os Protocolos e Diretrizes Clínicas e Terapêuticas (PDCTs) para incluir alternativas de terapia alvo para pacientes com câncer de mama metastático.

No Brasil, de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente, o câncer de mama representa 22%. Estimativas do INCA (Instituto Nacional do Câncer) apontam quase 58 mil novos casos da doença em 2016. Hoje, sabe-se que aproximadamente 50% das pacientes atendidas pelo sistema público de saúde no Brasil descobrem a doença em estágio avançado. Dados em escala mundial indicam que até 30% dos casos evoluem para o estágio metastático, quando o tumor já atingiu outros órgãos do corpo.

A campanha “Por Mais Tempo – um Novo Olhar sobre o Câncer Metastático”, realizada por Femama, Instituto Oncoguia e Roche, teve como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre o câncer de mama metastático, bem como debater a necessidade de acesso ao tratamento mais adequado para as pacientes com esta doença, para que elas tenham mais tempo e qualidade de vida. A iniciativa ganhou relevância nacional, por meio da ampla cobertura da imprensa e repercussão em redes sociais, e engajou influenciadores e sociedade civil.

Sobre a Femama

Fundada em 2006, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) é uma associação civil sem fins econômicos que busca reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama no Brasil lutando por políticas públicas que garantam maior acesso e qualidade no diagnóstico e tratamento da doença. A entidade é composta por 59 ONGs associadas em 17 estados brasileiros e Distrito Federal e está presente em todas as regiões do País, representando um milhão de cidadãos. Membro do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e integrante de coalisões nacionais e internacionais, a FEMAMA ainda foi a instituição responsável por trazer o Outubro Rosa ao Brasil de forma organizada, em 2008. Visite o site: www.femama.org.br.

Sobre o Instituto Oncoguia

Associação civil sem fins lucrativos, fundada em novembro de 2009, o Instituto Oncoguia existe para defender e garantir os direitos dos pacientes com câncer. Com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações de educação, conscientização e apoio, a entidade tem os seguintes objetivos estratégicos: disponibilizar informação de qualidade para o paciente, seus familiares e a população em geral; educar a população e o paciente com câncer sobre a importância do autocuidado em saúde, bem-estar, qualidade de vida e cidadania; empoderar a população e os pacientes com câncer, dando voz e oferecendo apoio e suporte às suas principais necessidades; promover e facilitar o acesso do paciente com câncer aos seus direitos, e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao câncer, engajando parlamentares e gestores em prol da causa. Visite o site www.oncoguia.org.br.

Sobre a Roche

A Roche é uma empresa global, pioneira em produtos farmacêuticos e de diagnóstico, dedicada a desenvolver avanços da ciência que melhorem a vida das pessoas. É considerada a maior empresa mundial de biotecnologia, com medicamentos verdadeiramente diferenciados nas áreas de oncologia, imunologia, infectologia, oftalmologia e doenças do sistema nervoso central.

A Roche também é líder mundial em diagnóstico in vitro e diagnóstico tecidual do câncer, além de ocupar posição de destaque no gerenciamento do diabetes. Combinando as forças das divisões farmacêutica e diagnóstica, a Roche se tornou líder em medicina personalizada – estratégia que visa encontrar o tratamento certeiro para cada paciente, da melhor forma possível.

Fundada em 1896, a Roche busca constantemente meios mais eficazes para prevenir, diagnosticar e tratar doenças, contribuindo de modo sustentável para a sociedade. 29 medicamentos desenvolvidos pela Roche fazem parte da Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial da Saúde, entre eles antibióticos que podem salvar vidas, antimaláricos e terapias contra o câncer. Há sete anos consecutivos, a Roche é considerada líder em sustentabilidade no grupo de indústrias de produtos Farmacêuticos, Biotecnológicos e Biológicos dos Índices Dow Jones de Sustentabilidade.

Com sede em Basileia, na Suíça, o Grupo Roche atua em mais de 100 países e, em 2015, empregava mais de 91.700 pessoas em todo o mundo. Em 2015, a Roche investiu 9,3 bilhões de francos suíços em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e suas vendas alcançaram 48,1 bilhões de francos suíços. A Genentech, nos Estados Unidos, é um membro integral do Grupo Roche. A Roche é acionista majoritária da Chugai Pharmaceutical do Japão. Para mais informações, visite www.roche.com.

