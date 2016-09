Salvador recebe a 15ª Parada LGBT da Bahia neste domingo (11)

Concluindo a V Semana da Diversidade LGBT, Salvador recebe neste domingo (11), a 15ª Parada LGBT da Bahia, que neste ano tem como tema “Viver sem violência é direito de travestis e pessoas trans”.

O evento tem inicio a partir das 11h, no palco “Arena da Diversidade Divertida”, no Campo Grande, com shows dos atores transformistas Scarlet Sangalo, Michelle Lorem, Suzy di Costa, Ludmilah Stryker & Eyshilla, Butterfly, Gina de Mascar, Bia Mathieu, Nathalia Styker, Aluvânia Butantã, Duda Weshiley, Alehandra Delavega, Melanie Masson, Kaysha Kutnner e Twyggi.

A abertura oficial do cortejo dos trios começa às 15h30, com a execução do hino nacional pela cantora Marcia Castro, apresentação de Keila Simpson e Bagagerie Spilberg, coroação dos padrinhos, Rosemma Maluf e Alex Lopes, discurso de autoridades e apresentações do DJ Oliver Jack, percussionista Bruno Mocottó e Maristela Muller, no trio oficial do GGB.

Em seguida, o cortejo segue com cerca de 10 trios levando muita música eletrônica e shows. Entre as atrações estão o Trio da SEDES com Coletivo Pragatecno, Batekoo, Tombo e Afrobapho, e performance de Euvira e Edylene Água Suja, Trio Mães pela Diversidade com o DJ Leandro Fretz, Trio Bourlesque Bar com apresentação de Ferah Sunshine e DJs Melanie Mason e DesiRée Beck, e o Trio Divas com os DJs Edy Ferraz e Chiquinho, Michelle X (SP), Jupiara Thompson (RJ), Essência Sublime (SE) e Safira Bengell (PI).

Os trios seguirão o seguinte trajeto: Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Mercês, Piedade, São Pedro e Praça Castro Alves com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto, Aflitos, até o Campo Grande, com termino às 20h.

Ainda no palco “Arena da Diversidade Divertida”, os shows começam a partir das 15h30, com apresentações das bandas Vibe de Patrão, Magno Santé, Suinga e Açúcar Improviso Latino.

A realização da V Semana da Diversidade LGBT e da 15ª Parada do Orgulho LGBT da Bahia, é do GGB e Grupo Quimbanda Dudu, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Turismo e Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), site Dois Terços, site Me Salte, Laboratório Sabin, rádio Itapoan FM, grupo Mães pela Diversidade e Clube 11.

(Fotos: Genilson Coutinho)

Fonte: Biz Comunicação