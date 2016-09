Humor e Movimento na mostra paralela do Salão Internacional de Piracicaba

Muita diversão, com aprendizado para a vida inteira, é a tônica de Humor e Movimento, uma das mostras paralelas do 43º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, abertas ao público desde o dia 28 de agosto. Com muitas opções de brincadeiras e construção de conhecimento, a mostra Humor e Movimento está sediada no Armazém 9 do Engenho Central e foi montada com apoio do Instituto Arcor Brasil.

A criança ou o adulto visitantes podem se divertir e aprender de diversas formas, com o espelho que distorce a imagem do corpo, o cartum que pode ser montado como um quebra-cabeças, os diversos desenhos para colorir e o caça-palavras. O visitante também pode tirar um selfie que, reproduzido em rede social, lhe garante produtos Arcor.

Além das atrações, a mostra Humor e Movimento disponibiliza um guia de brincadeiras que podem ser facilmente reproduzidas, em escolas, parques, praças ou outros espaços. São brinquedos e brincadeiras para reforçar o trabalho em equipe, incentivar a imaginação e o raciocínio e valorizar a concentração.

Todo o conceito da mostra Humor e Movimento está em sintonia com o Programa Escola em Movimento, uma iniciativa corporativa do Grupo Arcor, implementada na Argentina, no Brasil e no Chile. O programa tem o propósito de desenvolver iniciativas que promovam a vida ativa, através do movimento, no âmbito da escola de ensino fundamental, em territórios definidos pelas organizações realizadoras.

O Instituto Arcor Brasil também é um dos patrocinadores do 14º Salãozinho de Humor de Piracicaba (no Armazém 05 do Engenho Central) e da Caminhada com Humor e realizará o Seminário Internacional Humor e Movimento para uma Infância Feliz, no dia 12 de setembro, no Teatro Municipal “Erotides de Campos”, também no Engenho Central.

Fonte: Instituto Arcor Brasil