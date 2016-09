Apartamentos com terraço gourmet são a nova tendência do Programa Minha Casa, Minha Vida

Segundo um relatório divulgado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em 2015 o total de imóveis devolvidos e contratos rescindidos teve alta de 10% em relação a 2014. Apesar do cenário não estar favorável, algumas construtoras resolveram inovar e estão investindo em melhorias para os lançamentos. Esse é o caso da Danpris Construtora, que recentemente lançou o Terraço Quitaúna com uma novidade – “Lançamos em Osasco, um empreendimento no plano Minha Casa Minha Vida com terraço gourmet e já contabilizamos 65% de unidades vendidas. Oferecemos condições atrativas, com zero de entrada, parcelas pequenas durante a construção e a vantagem do comprador poder parcelar a entrada e usar o 13º”, explicaDante Seferian, CEO da Danpris Construtora, sediada em Osasco, grande São Paulo.

As construtoras brasileiras que atendem o Programa Minha Casa, Minha Vida buscam inovar, oferecendo opções e novidades, com empreendimentos completos. Essa atitude está chamando a atenção de quem procura um apartamento de qualidade e que caiba no bolso. “Pensando nisso implementamos áreas comuns que ficam a disposição do morador como bicicletário, quadro de ferramentas, espaço dedicado aos cuidados para pet, academia equipada, salão de beleza, espaço de recreação com videogame, praça de convivência, churrasqueira e piscina e lazer completo.”, conta o CEO da Danpris.

“Estamos com alguns projetos em mente, mas ainda não sei quando vamos colocar no mercado, a maioria focando para o segmento de baixa renda. Estamos muito focados em aumentar nosso landbank, já prevendo uma melhoria para os próximos semestres” – explica Dante.

Sobre a Danpris

A Danpris Construções e Empreendimentos Imobiliários atua há 40 anos no mercado. A empresa, fundada por Pedro Avedis Seferian, iniciou as atividades construindo empreendimentos comerciais e residenciais, focando em condomínios fechados de residência, loteamentos e também em edifícios comerciais.

Fonte: Digital Trix Comunicação