Medalhista Arthur Nory participa do Desfile da Independência em Brasília

Medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos na ginástica artística, o atleta Arthur Nory vai participar do Desfile do 7 de Setembro em Brasília, em comemoração aos 194 anos da independência do Brasil. O tradicional evento cívico-militar ocorre a partir das 9h na Esplanada dos Ministérios e tem público esperado de 40 mil pessoas.

Esta será a primeira vez que Michel Temer participará do desfile como presidente da República. Diferentemente de anos anteriores, quando os chefes de Estado brasileiros chegavam no Rolls-Royce presidencial à tribuna reservada às autoridades, Temer chegará ao local em carro fechado.

Arthur Nory foi medalha de bronze no solo da ginástica artística, ao lado de Diego Hipólito, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, disputados no mês passado. Ele vai participar do grupo de abertura do desfile, que conduzirá o Fogo Simbólico, e estará junto com atletas militares de alta performance e da Guarda de Honra.

Durante o desfile, alunos da rede pública do Distrito Federal vão prestar homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos com a representação de modalidades esportivas.

Assista o desfile pela TV Brasil ou acompanhe pelas rádios Nacional e MEC.

Fonte: EBC/Portal de Comunicação