Marcia Moura prestigia Desfile Cívico de 7 de setembro da Semec

O desfile foi organizado pela Secretaria de Educação e contou com a participação das Forças de Segurança, projetos sociais e Reme



DEFILE CÍVICO MILITAR 7 DE SETEMBRO 2016 (6) DEFILE CÍVICO MILITAR 7 DE SETEMBRO 2016 (6)

A prefeita de Três Lagoas, Marcia Moura, acompanhada de autoridades, servidores e secretários municipais, participou na manhã desta quarta-feira (7), na Praça Senador Ramez Tebet no Centro da Cidade, do Desfile Cívico Militar de 7 de setembro, data que marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil.

O ato foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e contou com a presença marcante da 2ª Companhia de Infantaria do Exército Brasileiro, 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, 5º Grupamento de Bombeiros Militar, Centros de Educação Infantil (CEIs), escolas municipais, projetos sociais e da Banda Marcial Cristo Redentor.

“Apesar do frio, muita gente veio prestigiar. Fico feliz com o resultado, sendo que esse é o fechamento da Semana da Pátria, ação realizada pela Semec nessa última semana com hasteamento da bandeira do Brasil durante a execução dos hinos Nacional e da Independência, aqui mesmo na Praça Senador Ramez Tebet palco desse ato de patriotismo que vemos hoje”, comentou Marcia Moura.

O desfile também contou com apresentação da Banda Marcial da Escola Parque São Carlos, que deu um show de sincronismo e competência durante a performance. Como não poderia ser diferente, a Banda Cristo Redentor, mantida pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, abriu e fechou o desfile com chave de ouro.

“Estou muito feliz pela presença de todos e por tudo ter ocorrido bem. Esse desfile é um trabalho de equipe, pois sem o empenho de todos não teria sido tão bonito. Parabenizo em especial minha equipe da Semec pelo empenho em fazer tudo isso acontecer”, comentou a secretária municipal de Educação e Cultura, Jussara Fernandes.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Desfile Cívico Militar 7 de Setembro

A prefeita de Três Lagoas, Marcia Moura, acompanhada de autoridades, servidores e secretários municipais, participou na manhã desta quarta-feira (7), na Praça Senador Ramez Tebet no Centro da Cidade, do Desfile Cívico Militar de 7 de setembro, data que marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. O ato foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e contou com a presença marcante da 2ª Companhia de Infantaria do Exército Brasileiro, 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, 5º Grupamento de Bombeiros Militar, Centros de Educação Infantil (CEIs), escolas municipais, projetos sociais e da Banda Marcial Cristo Redentor.

Galeria de Imagens: Divulgação Assecom