Pesquisa do NPE aponta que MotoShow movimentou no município R$ 1,5 milhão

O evento representa um grande movimento econômico para o município



motoshow (1) motoshow (1)

O Núcleo de Pesquisas Econômicas de Três Lagoas – NPE/TL, idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio da Prefeitura realizou uma pesquisa referente à 15ª edição do Motoshow, realizada em agosto deste ano, levando em consideração a importância econômica do evento. Neste aspecto, foram contabilizadas as cerca de 2.218 pulseiras vendidas, que davam acesso aos três dias do evento, foram 2.009 as cortesias disponibilizadas para expositores de carros antigos, entidades públicas e imprensa.

Aplicou-se um questionário junto a uma amostra de 115 visitantes durante a realização do evento, ocorrida no período de 5 a 7 de Agosto, composto por 20 questões estruturadas de modo que os participantes do evento pudessem opinar sobre o grau de satisfação e permanência no evento.

Na análise realizada pelo NPE/TL, os resultados obtidos indicam um público predominantemente de turistas, das 115 pessoas entrevistadas, 81 pessoas (70%) eram oriundas de outras localidades, sendo que 55 pessoas (68% dos turistas) eram residentes de 24 cidades do Estado de São Paulo. O perfil dos participantes do evento é formado principalmente por homens de 30 a 40 anos, com considerável grau de instrução. Pouco mais da metade dos visitantes respondentes (55%) gastaram no evento de R$ 100,00 até R$ 300,00.

A 15ª edição do evento movimentou, de acordo com a comissão organizadora, diretamente a quantia de R$ 252.974 mil entre patrocínios, barracas e vendas de pulseiras e bebidas. Na estimativa interna do Núcleo de Pesquisa Econômicas o MotoShow de 2016 movimentou dentro do recinto, na cidade como um todo, em restaurantes, bares, hotéis cerca de 1,5 milhão de reais.

Com base nas respostas obtidas a partir dos questionários aplicados junto aos participantes, a organização e a estrutura do evento foram avaliadas positivamente, no entanto, os turistas indicam a necessidade de mudança ou adaptações em relação á divulgação das ofertas da cidade, pois quando perguntado sobre os atrativos da cidade, grande parte dos entrevistados afirmaram não tomar conhecimento de uma série deles, o que revela uma necessidade de criação de planos de ação no sentido de obter maior divulgação dos atrativos turísticos do município.

Outro ponto bastante citado pelos turistas se refere ao policiamento que, embora tenha sido menor quando comparado ao ano de 2015, reclamaram da intensa fiscalização exercida pela Polícia Federal.

Por meio da pesquisa verificou-se que 70% do público era de turistas, além disso, da totalidade, 79% eram do sexo masculino e 21% do sexo feminino, adultos, na faixa dos 21 aos 40 anos. O percentual de pessoas que se declararam casadas é superior ao de solteiros, são 50% de casados contra 44% de solteiros, haviam entre os divorciados e viúvos sete pessoas configurando 6% do total.

Verificou-se que os níveis escolares predominante dos participantes do Moto Show correspondem ao nível superior completo e Ensino médio completo, dos respondentes ao questionário 63% possuíam ao menos uma mínima formação acadêmica.

O público presente no evento eram em sua maioria composto por comerciantes e administradores (27 pessoas, 33%), em seguida o empresariado e autônomos ( 20 pessoas, 25%). Estudante, servidor público e aposentado com 12%, 9% e 2% respectivamente e aqueles que declaram não ter ou não especificaram o tipo de ocupação somaram 4%.

Na pesquisa, verifica-se que 54 entrevistados (67%) não levaram suas famílias ao evento, enquanto 27 pessoas (33%) informaram que estavam acompanhadas do parceiro.

Na questão relativa ao valor gasto durante o evento, percebe-se que mais da metade dos entrevistados (71 pessoas, 62%) gastaram de R$100 a R$ 300. Em seguida, têm-se aqueles que apresentaram gastos no valor de R$ 300 a R$ 500 (16 pessoas, 14%), o valor de R$ 500 a R$ 1000 (14 pessoas, 12%) e as pessoas que alegaram ter despendido um valor maior que R$1000, na maioria das vezes turistas incluindo gastos como multas e hospedagem (14 pessoas, 4%).

Em termos de procedência dos turistas, percebe-se que, predominam os residentes da região Sudeste e Centro-oeste do Brasil, principalmente estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Constata-se também a presença de visitantes que residem nas cidades próximas a Três, como Castilho e Andradina, além de outras e cidades e estados como evidencia o mapa 1, o maior contingente de turistas tem origem no estado de São Paulo, com 55 turistas, 14 de Mato Grosso do Sul e 4 do estado do Paraná.

Com relação aos serviços na área de alimentação, os restaurantes foi o que recebeu o maior número de respostas: 39, representando 34% da amostra. Trinta e três pessoas (29%) optaram por serviços de alimento fornecidos no próprio evento e oito entrevistados (7%) definiram os serviços de cozinha de hotéis como opção para fazer as refeições. O restante (30%) 35 pessoas optaram por outros locais diversos, entre lanchonetes, refeições no próprio camping.

Quanto aos pontos turísticos da cidade, 67% dos entrevistados afirmaram ter visitado ao menos um ponto turístico, 23% manifestaram interesse em conhecer e 10% demonstraram indiferença pelo assunto.

A lagoa foi o destino mais citados pelos turistas, 41 pessoas conheceram ou demonstraram pretensão de conhecer um dos mais populares cartões de visitas da cidade. O balneário aparece em seguida, sendo lembrado por 17 pessoas. Em terceiro lugar o Jupiá com 14 pessoas e, por fim, oito pessoas apontaram outros lugares, fazendo referência a ranchos e ao Tucunaré como lugar de interesse de visita.

Cerca de 15 pessoas (19%) dos entrevistados visitaram a cidade pela primeira vez, o restante da amostragem ( 81%) já tinha visitado Três Lagoas em outras ocasiões.

Mais de 60% dos turistas entrevistados afirmaram já terem comparecido em edições anteriores, sinalizaram ainda que participam do evento com frequência. Sobre a intenção de voltar outras vezes, 72 pessoas (89%) manifestaram pretensões de retornar a cidade, e apenas nove pessoas (18%) responderam que não voltariam em outras edições do Motoshow em decorrência da intensa fiscalização realizada pela Polícia Federal durante os dias do evento, shows, bebidas e pela falta de novidades e, por isso, consequentemente não voltariam à cidade.

ESTUDO SEGUE EM ANEXO

Fonte: Assessoria de Comunicação

BOLETIM – TURISMO FINAL (1)