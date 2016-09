CCR MSVia informa| Obras na BR-163/MS prosseguem normalmente no feriado

Divulgação

Mesmo com o feriado do dia da Independência (07/09), a CCR MSVia informa que prossegue com o cronograma de obras e serviços de melhoria na BR-163/MS.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU recomenda aos usuários que forem seguir viagem pela rodovia que fiquem atentos aos locais em obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo assim para evitar acidentes.

Pontos com desvios no tráfego:

Coxim – entre os kms 7364 e 733;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 648 e 647;

Caarapó – entre os kms 230 e 229;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora/Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 815 e 788;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 679 e 678;

Rochedo/Bandeirantes – no km 535;

Campo Grande – no km 490;

Eldorado – entre os kms 47 e 46;

Mundo Novo – entre os kms 5 e 3.

A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).

Fonte: ASSECOM

