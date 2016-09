Desfile na Capital tem vaia a deputado e palanque recheado de autoridades

No primeiro plano, governador (à esquerda) assiste desfile ao lado do coronel David, candidato a prefeito. Bernal, que disputa reeleição, aparece atrás. (Foto: Marcos Ermínio)

Um palanque recheado de autoridades marca o desfile do 7 de Setembro em Campo Grande. O cenário é bem diferente ao do aniversário da cidade, comemorado em 26 de agosto, que foi esvaziado de participantes ligados à política. Em geral, o contato com o público foi amistoso e com acenos, mas também houve vaia.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) acompanha o evento em comemoração à Independência do Brasil ao lado do deputado estadual coronel Carlos Alberto David dos Santos (PSC), que é candidato a prefeito.

Nessa primeira fila, ainda estavam Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, comandante do 6º Distrito Naval; o prefeito Alcides Bernal (PP), que disputa reeleição; o senador Pedro Chaves; e o presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil), Mansour Elias Karmouche.

O momento de vaia coube ao deputado federal Carlos Marun (PMDB). A reportagem foi até o publico. Sem se identificar, as pessoas afirmaram que o ato foi em reprovação ao apoio de Marun ao deputado federal Eduardo Cunha (PMDB/RJ).

O palanque também recebeu o bispo dom Dimas Lara Barbosa, muitos vereadores que disputam a reeleição, além de secretários estaduais e municipais.