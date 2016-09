Governador diz que espera retomada do crescimento e agenda positiva no País

Reinaldo participou de desfile neste feriado de 7 de Setembro. (Foto: Marcos Ermínio)

No dia da Independência, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirma esperar a retomada do crescimento do Brasil. “Por isso deve-se aquecer a economia para que o País possa criar novamente oportunidade à população. O País precisa de ordem, manter as coisas funcionando, com uma agenda positiva”, salienta.

De acordo com o governador, os Estados e a União precisam se organizar para crescer em 2017, mesmo que o crescimento seja lento. “Esperamos também ter PIB [Produto Interno Bruto] positivo”, afirma.

Azambuja participou durante a manhã do desfile da Independência, na rua 14 de Julho, em Campo Grande. “Foi bonito. É uma festa tradicional do Estado e o volume de pessoas foi bem mais do que o esperado. Mostrou a interação da população”, diz. De acordo com a PM (Polícia Militar), o desfile teve público de 20 mil pessoas.