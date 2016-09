MS terá atleta do Time São Paulo nos Jogos Paralímpicos Rio 2016

A atleta Silvania Costa de Oliveira, do atletismo, faz parte da iniciativa do Governo do Estado de São Paulo

Entre os dias 7 e 18 de setembro, a Delegação Brasileira terá um reforço para atingir a meta de ficar entre as cinco melhores no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Dos 278 atletas convocados, 33 fazem parte do Time São Paulo Paralímpico nas modalidades atletismo, bocha, canoagem, judô, natação, remo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vela adaptada. No Time, o estado do Mato Grosso do Sul será representado por Silvania Costa de Oliveira, do atletismo. Mais de 4 mil atletas de 176 países são esperados para a disputa.

O Time São Paulo Paralímpico é a seleção composta por 34 atletas de elite (28 atletas e seis atletas-guia) constituída por meio de convênio assinado entre o Governo de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. A iniciativa prevê ajuda de custo para atletas e treinadores, suporte para aquisição de materiais esportivos e gastos com viagens em competições.

Silvania Costa de Oliveira, de Três Lagoas, conheceu o atletismo aos 18 anos, como uma ferramenta de inserção social. A atleta tem uma enfermidade chamada doença de Stargardt, responsável por sua visão regredir paulatinamente. Entre as principais conquistas, estão o ouro no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto-2015 e o ouro no salto em distância no Mundial de Atletismo de Doha-2015.

Em 2012, nas Paralimpíadas de Londres, o Brasil conquistou a sétima colocação no quadro geral, somando 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze. Desse total, 25 vitórias foram de integrantes do Time São Paulo Paralímpico, sendo 16 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze, nas modalidades atletismo, natação, bocha e judô.

Outra importante ação no esporte que recebe destaque no Governo do Estado de São Paulo é a criação do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. Com área total de 95 mil m², o centro de referência está entre os quatro existentes no mundo e abriga 15 modalidades (atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7, golbol, halterofilismo, judô, rúgbi, tênis, tênis em cadeira de rodas, triatlo e voleibol sentado). O espaço receberá atletas olímpicos e paralímpicos para aclimatação.

Imprensa – SEDPcD (imprensa@sedpcd.sp.gov.br)