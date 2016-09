Samsung comemora a superação com a apresentação da Campanha para os Jogos Paralímpicos Rio 2016

Com ativações no Rio de Janeiro, Samsung destaca inovação significativa e acessibilidade para todos

Rio de Janeiro – 7 de setembro de 2016 – A Samsung, parceira global do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) na categoria smartphones, anuncia hoje sua campanha global – uma continuação do programa apresentado nos Jogos Olímpicos Rio 2016 – que celebra o significativo avanço vindo da ousadia de desafiar barreiras. A campanha apresenta diversas ativações locais, incluindo a adaptação dos Samsung Galaxy Studios no Rio de Janeiro, a criação do Programa de Blogueiros Paralímpicos Samsung, a chegada do aplicativo oficial do evento e também o Prêmio Whang Youn Dai.

“Os Jogos Paralímpicos são um movimento global que inspiram e celebram o espírito de avanço e o desafio humano”, disse Younghee Lee, Vice-Presidente Executiva de Marketing Global da área de Mobile da Samsung Electronics. “A Samsung busca criar tecnologias móveis avançadas que ajudam a tornar o mundo digital mais acessível para portadores de deficiência. Esperamos que nossa campanha para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 ajude a despertar uma conversa global sobre a superioridade da capacidade sobre a deficiência e permita que todos participem do movimento Paralímpico.”

Experiências Acessíveis nos Samsung Galaxy Studios

Para os Jogos Paralímpicos, a Samsung reformou seus Galaxy Studios, no Rio, incluindo o principal no Parque Olímpico, com diversos recursos de acessibilidade, garantindo que todos os consumidores, atletas e fãs possam participar de uma série de experiências interativas. Rampas com acessibilidade para cadeira de rodas e elevadores permitirão que os visitantes cheguem à Zona de Experimentação Gear VR 4D, onde terão a chance de testar os estimulantes esportes Olímpicos, corridas de montanha russa e caiaque em águas rápidas por meio do Samsung Gear VR pareado aos smartphones Galaxy.

A Samsung também oferece oportunidades únicas e práticas para que os visitantes vivenciem como os recursos de tecnologia de accessibilidade da Samsung são projetados e utilizados para ajudar os portadores de deficiência. Os Programas de Experiência de Acessibilidade Galaxy incluem:

· “Jogo às Cegas” – Os visitantes aprenderão como o assistente de voz opera, utilizando o recurso para reproduzir jogos de labirinto de 30 segundos nos celulares Galaxy.

· “Detector de Som” – Através do recurso “Detector de Som” nos smartphones Samsung Galaxy, os visitantes aprenderão como pessoas com deficiência auditiva usam o recurso de detector de som para sentir o status de ambientes audíveis, como um sino tocando ou um bebê chorando.

· “Ajuste de Cor” – O recurso de interface gráfica mostrará como o “Ajuste de Cor Samsung” pode ajudar pessoas com daltonismo a ver cores vibrantes. Os usuários visualizarão uma série de imagens no smartphones como alguém com daltonismo as veria, e então poderão comparar como um mundo com cores muda as imagens quando elas são ajustadas.

· “Reveja seu Momento” – A experiência “Reveja Seu Momento” é uma demonstração do “Recurso de Destreza Samsung”. Os visitantes aprenderão como aqueles que possuem dificuldades no uso de touch screens com suas mãos podem operar smartphones com gestos de cabeça ou equipamentos adaptáveis. Os fãs utilizarão um recurso de aplicativo de selfie e coletarão sua foto impressa após a experiência.

Bastidores do Programa de Blogueiros Paralímpicos Samsung



Mais uma vez, a Samsung será parceira do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) para dar a 30 atletas paralímpicos de países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Coreia, Grã-Bretanha, França, Espanha, China, bem como um atleta da equipe de Atletas Paralímpicos Independentes, a oportunidade de capturar e compartilhar suas experiências nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com o mundo. Como parte da equipe do Programa de Blogueiros Paralímpicos Samsung, cada um dos 30 atletas receberá um Samsung Galaxy S7 e outros acessórios móveis para criar vlogs exclusivos dos bastidores em 360°, que serão carregados a diversas plataformas digitais, incluindo o canal do IPC no YouTube, canais da Samsung e as contas das redes sociais dos atletas. O conteúdo permitirá que os fãs vejam em primeira mão como estes atletas paralímpicos desafiam barreiras e mostram suas tremendas capacidades atléticas no palco mundial.

Os atletas na Vila Paralímpica também poderão vivenciar os Blogueiros Paralímpicos Samsung em 360°, visitando uma área especial e visualizando o conteúdo através de Gear VR pareados a celulares Samsung. As estações também contarão com outros conteúdos em 360° dos principais pontos turísticos do Rio, permitindo que atletas vejam os locais sem sair da Vila Paralímpica.



“Estamos animados para, mais uma vez, trabalhar com a Samsung para compartilhar a animação e a inspiração dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com o mundo, através dos olhos da equipe de Blogueiros Paralímpicos Samsung”, disse o Presidente do IPC, Sir Philip Craven. “Como uma Parceira Paralímpica Global de longa data, a Samsung continua a trazer tecnologias significativas para o Movimento Paralímpico que ajuda atletas e fãs a se conectarem com os Jogos Paralímpicos”.

App Rio 2016: Jogos Paralímpicos através de Tecnologia Inovadora



O aplicativo oficial da Rio 2016, “App Rio 2016”, desenvolvido pela Samsung, em colaboração com o Comitê Organizador da Rio 2016, dá a atletas, fãs e consumidores atualizações diárias sobre as últimas notícias paralímpicas. O app, que recebeu mais de 6 milhões de downloads durante os períodos dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi atualizado para conter a agenda oficial, locais e eventos, resultados, quadros de medalhas, mais atualizações em tempo real e informações sobre as atividades de marketing da Samsung durante os Jogos Paralímpicos. Os usuários de celulares Samsung Galaxy também poderão usar o S-translator personalizado para os Jogos Paralímpicos.

O Aplicativo Oficial da Rio 2016 está disponível para download gratuito através do Samsung Galaxy Apps, Google Play para Android, App Store para iOS e algumas App Stores na China, bem como o Windows App Store.

Samsung Apoia Atletas a Desafiar Barreiras por meio do Prêmio Whang Youn Dai



Para apoiar atletas que desafiam barreiras, a Samsung, mais uma vez, patrocina o Prêmio Whang Youn Dai, que foi estabelecido pelo IPC para reconhecer os atletas paralímpicos que superaram adversidades através do esporte e inspiram e animam o mundo através do espírito dos Jogos Paralímpicos. Durante a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Paralímpicos, um representante da Samsung apresentará a premiação a um vencedor e uma vencedora, como parte de uma cerimônia de entrega de medalhas.

Para mais informações sobre o envolvimento da Samsung nos Jogos Paralímpicos, acesse www.samsungmobilepress.com/Olympics/

Sobre o Envolvimento da Samsung nos Jogos Paralímpicos

A Samsung é Parceira Global do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) na categoria smartphones. Com início nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Turim 2006, a Samsung apoiou os Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, os Jogos Paralímpicos de Inverno de Vancouver 2010, os Jogos Paralímpicos de Londres 2012, os Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi 2014 e tem orgulho de ser uma parceira oficial dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A Samsung sedia diversas campanhas para os Jogos Paralímpicos que têm como objetivo possibilitar que todos ao redor do mundo participem do movimento paralímpico e disseminem a animação e a inspiração dos Jogos através de suas tecnologias de comunicação wireless. O compromisso da Samsung como parceira global continua em Rio 2016, PyeongChang 2018 e Tóquio 2020 e, após 2016, expandirá sua categoria de patrocínio “Equipamentos de Comunicação Wireless e Equipamentos de Computação”, incluindo smartphones, tablets, notebooks, computadores e outros equipamentos de computação, e impressoras.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.



A Samsung Electronics Co., Ltd. inspira o mundo a dá forma ao futuro com ideias e tecnologias transformadoras, abrindo novas possibilidades para pessoas ao redor do mundo através de inovação e descobertas contínuas. Para as últimas notícias, acesse a Samsung Newsroom em news.samsung.com.

