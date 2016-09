Mineiro Delivery inaugura primeira unidade em Osasco

Rede especializada em servir comida tipicamente brasileira em caixa, tem meta de fechar o ano com 80 unidades

A Mineiro Delivery, rede de restaurantes especializada em comida tipicamente brasileira servida no box, acaba de inaugurar sua primeira unidade na cidade de Osasco, em São Paulo. Criada em 2014, em São José do Rio Preto, pelos irmãos e ex-bancários Gabriel e Marlon Ventura, a rede surgiu como uma opção mais prática e higiênica ao marmitex com as refeições vendidas em caixas. O segredo está na apresentação dos pratos elaborados seguindo a receita do famoso Mexido Mineiro, prato típico da região que consiste na mistura de vários ingredientes. Em 2015, os irmãos se juntaram aos sócios Paulo Yossimi e Dhionatan Paulino para expandir o negócio por meio do sistema de franquias. Hoje, a rede possui duas lojas próprias em São Jose do Rio Preto e 50 franquias em todo o país, sendo 30 em processo de implantação.

Atraídos pelo modelo inovador de negócio e o baixo valor de investimento, os sócios Emerson Costa da Silva e Marcos Brandão Silva decidiram investir na marca depois pesquisar diversas opções de franquia. “Decidimos pelo Mineiro por ter a proposta mais atraente tanto pela ideia de negócio quanto pelo valor de investimento e retorno. Osasco é Uma região com grande fluxo de pessoas e com muito potencial para empreendimentos nas áreas de alimentação”, explica Emerson. “Espero formar neste primeiro ano, uma carteira forte de clientes, pois considero que nosso maior desafio nesse segmento é fazer com que as pessoas saiam de sua zona de conforto e experimentem algo novo, ganhando a clientela,” completa o franqueado.

O principal diferencial da franquia está na praticidade de servir refeições em caixas, mantendo a temperatura e o sabor irresistível dos pratos. Localizada no centro de Osasco, a nova unidade da rede oferece mais de 20 opções de pratos, também em versões saudáveis, além de saladas, com preços entre R $13 e R$ 23, e funciona de segunda a sábado das 11h às 14h.

Para abrir uma franquia da Mineiro Delivery o investimento inicial é de R$ 35 mil e o faturamento mensal gira em torno de R$ 50 mil. A marca está presente em 10 estados do Brasil e até o final do ano pretende chegar a 80 franquias e superar o faturamento de R$ 4 milhões registrado em 2015.

