Grupo Pieralisi é o novo cliente da Vervi Assessoria

Líder mundial na comercialização de decanters centrífugos para separação líquido- sólido , o grupo Pieralisi, acaba de contratar os serviços da Vervi Assessoria e Comunicações, com o objetivo de ampliar a sua visibilidade no mercado brasileiro.

Com aproximadamente 40.00 máquinas instaladas em mais de 26 mil clientes, o grupo mantém filiais em diversos países, estrategicamente localizadas, como na Espanha, Grécia, Alemanha, Holanda, Brasil, China, Tunísia, França e Rússia.

De acordo com Estela Testa, CEO do Grupo Pieralisi , “a vasta experiência e o conhecimento nos processos industriais levaram a empresa a oferecer equipamentos, como solução racional, para os processos de produção de vários tipos de alimentos e no setor industrial”.

Mais informações pelo site www.pieralisi.com

Informações à imprensa

Vera Lucia Rodrigues – mtb 11664

Vervi Assessoria de Comunicações

www.grupovervi.com.br

assessoria@grupovervi.com.br