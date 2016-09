Rakuten é eleita pela Forbes uma das 20 empresas mais inovadoras do mundo

A Rakuten, Inc. – uma das maiores empresas de Internet Services do mundo e líder de mercado no Japão acaba de ser apontada pela Revista Forbes como a 17ª empresa mais inovadora do planeta. Conhecida por praticamente ter inventado o e-commerce em 1997 com o Rakuten Shopping no Japão, a companhia expandiu o modelo ao redor do mundo e hoje gerencia milhares de lojas em mais de 100 países.

A Forbes é a publicação de negócios mais importante do mundo e calcula quão inovadoras são as companhias através de um algoritmo que relaciona valor de mercado e fluxo de caixa, além da análise de um corpo de especialistas, que buscam elementos que apontem a capacidade de a empresa continuar crescendo e tendo lucro no futuro. Concorrem apenas companhias que tiverem ao menos sete anos de dados financeiros públicos e valor de mercado superior a US$ 10 bilhões.

De acordo com René Abe, recém-empossado CEO da Rakuten Brasil, a empresa figura entre as empresas mais inovadoras do mundo porque nunca abandonou sua missão de capacitar as pessoas e a sociedade por meio da Internet. “Assim como o fez no Japão, essa revolução tem sido colocada em prática também no Brasil e através dos nossos serviços, que cada vez mais empoderam os varejistas do e-commerce nacional”, comenta.

A Rakuten atua no mercado brasileiro desde 2011 – época em que adquiriu a Ikeda E-commerce e começou a oferecer ao varejo virtual a mais completa plataforma do mercado: a Rakuten Genesis – disponível aos lojistas sem nenhum custo de setup, manutenção ou taxas mensais em um ecossistema que oferece logística (via Rakuten Envios), pagamentos (Rakuten Payments).

Além disso, as plataformas Rakuten oferecem total integração com os sistemas dos varejistas, unificando informações de pedidos, de estoques e das vendas realizadas por todos os canais e marketplaces do mercado por meio do Rakuten Nexus.

Sobre a Rakuten

A Rakuten é uma multinacional que atua desde 1997 auxiliando lojistas de todo o mundo a serem bem sucedidos. Presente no Brasil desde 2011, com a aquisição da melhor plataforma de e-commerce do Brasil – a Ikeda E-Commerce – a Rakuten Digital Commerce alia o conhecimento do mercado local com a mais alta tecnologia trazida de mais de 200 países onde atua fornecendo soluções de alta performance. Além de plataformas para grandes operações de comércio eletrônico, como LePostiche, Nespresso, Panasonic e Hope, entre outras, o ecossistema da Rakuten também tem soluções que habilitam os lojistas de médio porte para o sucesso na internet. Entre os cases de sucesso da empresa no mercado brasileiro, está a NetShoes, que começou com uma das soluções PME’s da Rakuten e hoje é reconhecida como uma das empresas que oferecem a melhor experiência de compra na internet.

