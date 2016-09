Grande dificuldade dos atletas paralímpicos será encontrar uma cidade com 100% de acessibilidade

Palco pela primeira vez de uma paralimpíada, a cidade do Rio de Janeiro será questionada, a partir de amanhã, quando começa o evento, se está realmente preparada para atender aos atletas e aos turistas com algum tipo de deficiência física. Durante 11 dias de competição, serão disputados 23 esportes paralímpicos e realizadas 528 provas que valerão medalhas. Segundo a Rio 2016, mais de quatro mil atletas irão competir na primeira edição dos jogos paralímpicos da América do Sul.

Segundo o professor de Direito da Faculdade Mackenzie Rio, Antônio Renato Cunha, a grande dificuldade dos atletas com deficiência será encontrar uma cidade com 100% de acessibilidade.

“Desde que foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n º 13.146), em julho do ano passado, alguma coisa avançou. Ela é destinada a assegurar e a promover o exercício dos direitos para a pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. O que vimos é que os lugares com grande movimento como os pontos turísticos contam com um espaço adaptado para acessibilidade. Mas a grande maioria das instalações fora do eixo turístico ainda não oferece possibilidades de acesso aos deficientes físicos. Por exemplo, nem todas as estações de metrô e de trem possui elevador”, avalia.

De acordo com ele, a aplicação da lei não se restringe apenas a questão da acessibilidade que diz respeito à possibilidade de alcance para utilização de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo.

“A lei é bem ampla e abrange questões como a implantação de tecnologia assistida, redução de barreiras que limite ou impeça a participação da pessoa com deficiência, passando pela comunicação como forma de interação dos cidadãos como o uso de linguagens de libras e braille, até a utilização de mobiliário urbano e instalações que serão oferecidas aos atletas”, explica.

*Antônio Renato Cardoso da Cunha é coordenador do curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio

