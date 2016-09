Young Living Essential Oils expande sua equipe executiva

Lauren Walker, profissional com vasta experiência no setor, une-se à equipe executiva da Young Living para supervisionar as operações globais da empresa

LEHI, Utah, 7 de setembro de 2016 – A Young Living Essential Oils, líder mundial em óleos essenciais, anunciou que Lauren Walker uniu-se à equipe como vice-presidente sênior de operações globais. Walker supervisiona a cadeia de suprimentos global da Young Living, o que inclui previsões, planejamento, compras, manufatura, armazenagem, atendimento de pedidos e transporte.

“É uma honra para nós ter uma profissional experiente do calibre da Lauren na nossa equipe executiva”, disse Jared Turner, diretor de operações da Young Living. “Sua vasta experiência em gestão de projeto, manufatura e cadeia de suprimentos faz com que ela tenha um valor inestimável para a Young Living.”

Durante seus 25 anos de carreira trabalhando em empresas internacionais de renome, Walker estabeleceu-se como líder e inovadora na otimização de sistemas globais. Depois de se formar em engenharia, trabalhou para a Xerox como engenheira, e em seguida trabalhou dez anos na Procter & Gamble, em operações técnicas/manufatura, cadeia de suprimentos e qualidade. Trabalhou também durante sete anos na Johnson & Johnson, como gerente de planta e como gerente de programa da sua franquia de cuidados bucais, Oral Care. Mais recentemente, foi vice-presidente de manufatura na Amway, onde foi responsável por manufatura em todas as linhas de produtos: nutrição, produtos domésticos, para cuidados pessoais, produtos de beleza, bens duráveis e produtos de papel.

“A vasta experiência de Lauren em operações traz uma perspectiva diferenciada para o negócio global da Young Living“, disse Turner. “É uma honra para nós tê-la na nossa equipe de liderança, porque além da sua paixão por criar equipes sólidas, ela traz seu desejo de capacitar as pessoas para que tenham sucesso.”

Além da sua vasta experiência, Walker tem sido palestrante de destaque para a American Manufacturing Strategies Summit e para a Front End Innovations Conference é Campeã de Projeto Lean Six Sigma em Manufatura, e tem Certificação em Faixa Verde. Ela é formada em engenharia pela Union College, em Nova York.

