Guiga Spinelli e Youssef Haddad vencem no Rally dos Sertões

Luís Eduardo Magalhães (BA), 07 de setembro de 2016 – Para a Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil não tem descanso nem no feriado. No dia que o Rally dos Sertões saiu do Estado de Goiás e entrou na Bahia, a dupla Guilherme Spinelli e Youssef Haddad marcou o melhor tempo e venceu o dia. Com os trechos de alta velocidade, eles chegaram a mais de 190 km/h com o ASX Racing. “Terminei a especial bem satisfeito, era o que a gente precisava, um dia limpo para o resultado aparecer”, afirma Guiga Spinelli. “Mais do que isso, estamos muito felizes com a evolução do ASX Racing. Já vínhamos percebendo que estávamos competitivos mas, nos três primeiros dias, tivemos situações inusitadas, uma em cada dia, que nos fez cair na classificação. Hoje conseguimos fazer uma especial limpa e o resultado apareceu. Foi bem rápida, média de 120 km/h, e o ASX Racing esteve muito acima da nossa expectativa. Aos poucos fui entendendo o comportamento dele, comecei num ritmo mais cauteloso, até ver como estava o carro. Mas, conforme fui sentindo confiança, fui forçando e acelerando mais”, explica o piloto. A dupla está agora na terceira posição da classificação geral. O dia teve 560 quilômetros e 361 km de especial teve longas retas em áreas agrícolas com altas velocidades. O piso predominante é a piçarra, mas teve também longos trechos sinuosos e com areia, além de lombas e depressões. “Foi uma especial muito rápida, com trechos de velocidade máxima que alternavam com depressões, o que é bem perigoso quando se está acima de 180 km/h. O legal é que entramos em regiões de serrado, bem arenoso, uma primeira amostra do que vem por aí no Jalapão. O ASX Racing nos surpreendeu em uma característica que estamos trabalhando. Foi muito bom”, destaca Youssef. Jalapão

Nos próximos dois dias, o Rally dos Sertões percorre o Jalapão. “Será a parte mais crítica do rali”, garante Spinelli. “Lá tem tudo o que há de mais difícil: temperatura ambiente muito alta, piso muito arenoso e pesado, vários trechos muito irregulares, com muitas erosões, saltos, depressões, estradas extremamente sinuosas, rápidas e depois escorregadias, além de ser uma especial muito longa. Ou seja, todas as dificuldades somadas em dois dias de rali. Vamos nos concentrar um dia por vez para vermos o que conseguimos daqui pra frente”, explica o piloto. O Jalapão é uma região árida pontilhada de oásis e está situada a leste do estado do Tocantins. Possui temperatura média de 30ºC e sua área total é de 34 mil quilômetros quadrados. É cortado por imensa teia de rios, riachos e ribeirões, todos de água límpida e transparente. 08/09 – Etapa 5 – Luís Eduardo Magalhães (BA) / Mateiros (TO)

Deslocamento inicial: 35,47 km

Trecho especial: 425,67 km

Deslocamento final: 00 km

Total do dia: 461,14 km A partir desta quinta-feira (8), começa a etapa maratona. Serão dois dias em que os competidores não podem ter auxílio de suas equipes de apoio. “Por conta disso, já havíamos programado a troca de uma série de componente, além de uma revisão super completa. Afinal, partimos para quase 1.000 km sem apoio”, explica Youssef. A especial terá início na Cachoeira do Acaba Vidas, com estradas bem sinuosas, muitas lombas e depressões. A prova prossegue por um longo trecho sinuoso e estreito, com estradas de piçarra e areia, o que exige muita navegação. Na parte final, o ritmo aumenta novamente, com longas retas de alta velocidade, seguindo assim até a chegada em Mateiros. A Equipe Ralliart Brasil tem o patrocínio da Mitsubishi Motors e apoio da Pro Tune, Axalta, VAZ, Adidas e Projeto Sign. Sobre a Ralliart Brasil

Além do Rally dos Sertões, a Ralliart Brasil é responsável pela preparação, manutenção e desenvolvimento dos carros que são utilizados no rali cross-country de velocidade Mitsubishi Cup e na prova de pista Lancer Cup. Nessas competições, os veículos são locados aos pilotos através do sistema sit&drive, onde toda a manutenção, logística e preparação fica por conta da equipe especializada de engenheiros e mecânicos da divisão de alta performance. Acompanhe a Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil

Site: www.ralliartbrasil.com.br

Facebook: www.facebook.com/RalliartBrasil

Instagram: @RalliartBrasil Programação – Rally dos Sertões 2016

08/09 – Etapa 5 – Luís Eduardo Magalhães (BA) / Mateiros (TO)

09/09 – Etapa 6 – Mateiros (TO) / Ponte Alta (TO)

10/09 – Etapa 7 – Ponte Alta (TO) / Palmas (TO)

Doni Castilho / Mitsubishi



Guiga e Youssef vencem no quarto dia Marcelo Maragni / Mitsubishi



Eles encaram a etapa maratona a partir desta quinta Marcelo Maragni / Mitsubishi



Dupla sobe na classifica;áo geral