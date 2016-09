Captação médica é agora parte dos brônquios

XANGAI, 07 de setembro de 2016 – Broncus Holding Company (BHC), anunciou hoje que adquiriu os ativos da empresa privada Captação Medical Corp, o fabricante de tecnologia de vapor para a ablação por broncoscopia de enfisema e câncer de pulmão. ablação de vapor foi mostrado para resultar em melhoria clínica significativa da função pulmonar e qualidade de vida em um recente estudo controlado randomizado publicado no Lancet RM (Julho de 2016). A aquisição posiciona a BHC como o líder em fornecer a solução completa para as duas doenças pulmonares mais devastadoras.

Presidente do BHC Michael Zhao explica: “Nosso plano é oferecer uma solução através da combinação das tecnologias de nossas duas empresas, Broncus Medical Inc. e Captação Medical Technology Broncus Medical Inc. incidirá sobre o tratamento completo para câncer de pulmão e de Captação de Tecnologia Médica. incidirá sobre o tratamento completo para o enfisema. Juntas, essas duas empresas representam respostas completas para o número um e dois principais causas de doença pulmonar “.

“Estamos muito animado para ser capaz de oferecer uma solução impecável para o tratamento do câncer de pulmão baseada broncoscopia através da integração da tecnologia de vapor de Captação e nossos produtos, LungPoint e Arquimedes”, disse Henky Wibowo, Presidente da Broncus Medical Inc., San Jose, CA. “Estamos feliz por voltar a ter os recursos e infra-estruturas adicionais que Broncus fornece para estender rapidamente nossa cobertura comercialização na UE e na Ásia. Além disso, os produtos Broncus ‘irá complementar e alargar o regime InterVapor e ainda simplificar o procedimento para o tratamento de pacientes com enfisema”, disse Robert Barry, presidente da captação de Tecnologia médica, Seattle, WA.

Precauções com Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, conforme definido na Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relacionado com a aquisição de ativos de Captação Medical Corp.. O leitor é alertado para não confiar nessas declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais de eventos futuros. Se hipóteses subjacentes provar riscos imprecisos ou conhecidos ou desconhecidos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções de Broncus Holding Company, Broncus Medical Inc. e absorção de tecnologia médica. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: desafios relacionados com a integração dos ativos, bem como a capacidade de garantir um desempenho contínuo ou o crescimento de produtos da empresa no mercado; o potencial que os benefícios esperados e oportunidades relacionados com a transação não pode ser realizado ou podem levar mais tempo para perceber que o esperado; desafios inerentes à pesquisa e desenvolvimento de produtos, incluindo a incerteza da obtenção de aprovações regulatórias; incerteza do sucesso comercial de produtos novos e existentes; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e patentes alcançados pelos concorrentes; desafia a patentes; mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas dos cuidados de saúde global; e as mudanças nos padrões de comportamento e de gastos ou dificuldades financeiras dos compradores de produtos e serviços de saúde.

FONTE Broncus Holding Company