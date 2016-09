Fisiculturista Fernando Sardinha faz tratamento na Rede Clínica da Hipnose

O atleta passará por cinco sessões, na unidade de Ribeirão Preto

Fernando Sardinha é um dos fisiculturistas mais famosos do Brasil. Em toda a carreira já participou de 122 competições e possui 111 troféus e 116 medalhas. Entre seus principais títulos estão o de Penta Campeão Brasileiro, Bicampeão do Troféu Brasil e overall, Campeão Mundial e recordista mundial em participar e ganhar em sete federações diferentes. Para melhorar ainda mais seu desempenho profissional, agora recorre à hipnose para tratar uma síndrome do pânico que o acompanha há seis anos.

“Conheço um pouco da hipnose clínica e acredito muito no tratamento. Já tinha ouvido falar quando o grande fisiculturista norte americano Tom Platz fez estudos e optou pela hipnose. Na época ele era um cara diferenciado e ninguém conseguia entender o progresso que ele tinha no esporte. Até que ele revelou em uma entrevista que usava a hipnose para ser um atleta melhor e mais bem preparado. Fiquei muito influenciado com isso. Sei que a hipnose pode salvar uma vida e mudar uma história”.

Para o professor em hipnose, presidente e fundador da Rede Clínica da Hipnose, Alessandro Baitello, a hipnose clínica é uma grande influenciadora para melhorar a performance do competidor. “A hipnose pode ajudar no equilíbrio do atleta na hora da competição, além de implantar comandos para que todo o barulho externo não atrapalhe a concentração dele. A técnica pode também deixar o competidor mais confiante e determinado”.

Sardinha conta ainda que em alguns campeonatos os sintomas da síndrome do pânico acabam tirando sua concentração e diminuindo a performance. “Acredito que isso pode acontecer com outros atletas de alta performance também”. O tratamento será realizado na unidade de Ribeirão Preto. “Escolhi a Rede Clínica da Hipnose por ser uma clínica 100% voltada ao uso da hipnose e, principalmente, o professor Baitello por ser um dos maiores especialistas da América Latina”.

Baitello explica como será o tratamento. “Serão cinco sessões com duração de uma hora cada em que vamos procurar em que momento essa síndrome foi instalada e ressignificar, ou seja, contar para o inconsciente que nada irá acontecer, que está tudo sob controle e não há razão para criar esse pânico. Para a melhora no desempenho costumamos colocar gatilhos para o atleta se concentrar em um só ponto e não desfocar do seu objetivo que é ganhar”, finaliza o professor.

