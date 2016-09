Como o tempo influencia nas suas decisões e vice-versa?

Por Luciano Zorzal

Quem tem tempo hoje em dia? Praticamente, ninguém. Estamos sempre correndo, executando. Afinal, “atitude” é a palavra do momento. Contudo, parar um pouco, respirar e fazer algumas reflexões básicas é uma atitude extremamente importante que você deve adotar agora mesmo. Você sabe onde quer chegar? Quais são seus objetivos? Quais rumos deseja para sua carreira?

Para tomar decisões acertadas é preciso fazer uma leitura correta tanto do mundo à sua volta, quanto de você mesmo, pois no mercado não há lugar para profissionais medianos. É preciso ousar e ter conteúdo, mas esses valores só são possíveis se buscados com propósito e dedicação. Por isso, é tão importante amar o que se faz.

Quando vivemos na correria, as coisas vão acontecendo e, muitas vezes, não paramos para pensar sobre nossas decisões. Isso, talvez, porque temos a falsa sensação de que, agindo assim, não nos sentiremos responsáveis caso algo dê errado. Com a reflexão, o peso fica maior, a responsabilidade aumenta. Afinal, foi uma escolha e, portanto, existe uma relação direta de responsabilidade.

As decisões podem ser tomadas por você ou pelos outros. Você que decide qual risco quer assumir. Se a decisão for sua, experimente separar um tempo, ainda que pouco, para refletir sobre sua carreira. Muitos investem anos em uma faculdade, sem talvez, ter pensado pelo menos algumas horas, se é aquilo mesmo que queriam. A boa notícia é que, por incrível que pareça, sempre há tempo para reavaliarmos.

Como você já sabe, o tempo é relativo. Portanto, tudo depende do referencial que você adotar. Estamos falando do tempo que teremos para viver e não do que já vivemos. Não interessa quando nascemos, mas sim quando concluiremos nossa missão aqui na Terra, o que felizmente, não sabemos. Portanto, há tempo!

Imagine, por exemplo, um profissional de 40 anos. Insatisfeito com suas atividades e seus resultados, ele decide mudar o rumo de sua carreira. Escolhe fazer um novo curso superior, uma decisão acertada e madura. Estuda cinco anos e, graças a qualidade da sua escolha, passa a trabalhar mais motivado. Passam 24 anos e ele ainda tem 70 e muito mais para viver ainda.

Com a atual dinâmica do mercado de trabalho e o aumento da expectativa de vida, esse personagem só comprova uma tendência cada vez mais forte, a de trocar de carreira ao longo da vida. Você mesmo pode ser prova disso, visto que é bem provável que você tenha mais de uma profissão ao longo da sua vida. Bem vindo ao mercado de trabalho!

Luciano Zorzal é palestrante, consultor, diretor de expansão da Zorzal Franquias e sócio-fundador da Zorzal Consultores & Auditores Associados, empresa com onze anos de atuação nacional na área de gestão empresarial e da qualidade, já certificada em conformidade com a ISO9001:2015 em janeiro de 2016.

Sobre a Zorzal Consultores & Assessores Associados:

www.zorzal.com.br/

Com onze anos de atuação na área de gestão empresarial e de qualidade, a Zorzal Consultores & Auditores Associados oferece serviços estruturados e personalizados capazes de atender às necessidades de cada organização, independente do porte ou área de atuação. Dentre as soluções oferecidas estão: consultorias, auditorias e treinamentos na área da qualidade e gestão empresarial, incluindo a implementação de modelos de gestão tendo como referência a consagrada norma internacional ISO 9001. Com todo esse know-how, a empresa optou por expandir pelo modelo de franquias no início desse ano.

