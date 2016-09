Ray-Ban e Boiler Room se unem para festa Fight Perfection no dia 18 de setembro, no Shopping Light

Evento destaca modelos do clássico Aviador com lentes espelhadas

São Paulo, setembro de 2016 – A Ray-Ban em parceria com o selo de festas inglês Boiler Room realizam no dia 18 de setembro, domingo, a partir das 14h, a festa Fight Perfection no topo do shopping Light, no centro de São Paulo. A festa ganhou curadoria musical do DJ Gui Boratto, e apresentará lives de Shadow Movement, L_Cio e Junior C. Os sets serão gravados e transmitidos posteriormente, como é caraterística da Boiler Room. A entrada na festa é gratuita mas limitada a lotação do espaço. Para participar, é preciso se cadastrar a partir da página oficial da festa no Facebook. Para mais informações, acesse: www.facebook.com/boilerroom.tv/

A festa terá foco na celebração de modelos da linha Ray-Ban Aviador com Flash Lenses, um ícone alinhado com a tendência do verão.

O tema da festa, Fight Perfection, é baseado na campanha mundial da marca, que Para a Ray-Ban, não há nada mais cool do que ser você mesmo. Por isso a festa gira em torno da nova campanha da marca que mostra pessoas que são corajosas o suficiente para serem imperfeitas, lutando assim contra os estereótipos da sociedade e assumindo suas crenças e estilo, apesar das críticas. Não a toa, a locação escolhida para a festa é o topo do Shopping Light, tendo como vista o centro de São Paulo com suas improváveis imperfeições. O horário também foi pensado para que o publico possa desfrutar de um por do sol único com vista do centro histórico, destacando a beleza e as imprefeições dessa cidade controversa e maravilhosa.



Data: 18 de setembro, das 15h às 21h

Local: Shopping Light (terraço) – entrada pela rua Rua Formosa, 526 – Centro

DJs: Gui Boratto, Shadow Movement, L_Cio, Junior C

Lotação: 500 pessoas

Entrada gratuita, mediante cadastro na página http://blrrm.tv/RBxBR019 (limitada a lotação do espaço)

Boiler Room

Boiler Room é o nome de um projeto Londrino lançado em Março de 2010. Djs são convidados a tocar para poucas pessoas, sempre ao vivo pela internet (LiveStream). Os video são salvos, arquivados e publicados para livre acesso certo tempo depois da transmissão ao vivo. Originalmente criado como complemento a revista “Platform”, foi gradualmente ganhando importância. Expandiu geograficamente, hoje com braços em Los Angeles, New York(desde Junho 2012) e Berlin (desde Setembro 2012). As primeiras transmissões foram com artistas do “underground londrino” e em “Call Centers”, edifícios de telemarketing ou “Boiler Rooms” como lá são conhecidos (origem do nome). Com o passar do tempo, a programação ficou mais diversificada, contando com artistas de grande nome como: Frankie Knuckles, Sven Vath, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Carl Cox, Michael Mayer, Kerri Chandler, Marcel Dettmann, Ben Klock, Levon Vincent e muitos outros. No dia 04 de dezembro de 2013 ocorreu a primeira edição no Brasil, o Boiler Room São Paulo. Realizado no Cine Jóia com o line up: Gui Boratto, Ney Faustini, Nomumbah (aka. Ale Reis, Andre Torquato e Rafa Moraes) e Zegon.

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group é líder em óculos premium, de luxo e esportivos, com cerca de 7,000 óticas e lojas de óculos de sol no varejo da América do Norte, Ásia-Pacífico, China, África do Sul, América Latina e Europa, e um forte portfólio de marcas bem equilibradas. As marcas próprias incluem Ray-Ban, a marca de óculos de sol mais famosa do mundo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette, enquanto as marcas licenciadas incluem Giorio Armani, Bvlgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael Kors,Starck Eyes, Tiffany e Versace. Além de uma rede global de atacado, envolvendo 130 países diferentes, o Grupo administra as principais redes de varejo em grandes mercados, incluindo LensCrafters, Pearle Vision e ILORI na América do Norte, OPSM e Laubman & Pank na Ásia-Pacífico, LensCrafters na China, GMO na América Latina e Sunglass Hut em todo o mundo. Os produtos do Grupo são projetados e fabricados em suas seis fábricas na Itália, duas fábricas de propriedade integral na República Popular da China, uma fábrica no Brasil e uma nos Estados Unidos, dedicada à produção de óculos esportivos. Em 2014, o Luxottica Group registrou vendas líquidas de mais de € 7,6 bilhões. Para mais informações, acesse www.luxottica.com

