Acadêmicos doam sangue para auxiliar estoque do Hemosul

Iniciativa é promovida pelo Diretório Central dos Estudantes da Uniderp

Com o intuito de elevar a quantidade de bolsas de sangue em Campo Grande e ajudar a salvar vidas, alunos da Uniderp realizarão doação de sangue na sexta-feira, a partir das 9h, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Mato Grosso do Sul (Hemosul). Promovida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), a ação deve reunir aproximadamente 100 acadêmicos. “Mobilizamos vários cursos e vamos lotar o ônibus que sairá da instituição, em direção ao Hemosul. Doar sangue é uma forma de exercitar nossa cidadania e compromisso com a comunidade”, enfatiza o presidente do DCE-Uniderp, Ítalo Buarque Gusmão. Na ocasião, os participantes que ainda não integram o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea também poderão se cadastrar.

Como doar?

O voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar 55 quilos ou mais e ter de 16 a 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por seu responsável legal). É necessário também estar bem alimentado e portar documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação. Não podem participar: as mulheres grávidas ou em fase de amamentação; aqueles que tiverem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação; pessoas que realizaram tatuagem ou piercing há menos de um ano e aqueles que tiveram hepatite após os dez anos de idade.

SERVIÇO

Uniderp | Estudantes realizam doação de sangue

Dias: 9 de setembro (sexta-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Hemosul – Campo Grande

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304

Contatos para a imprensa:

S2Publicom

http://www.s2publicom.com.br

Twitter / Facebook / Youtube:S2Publicom