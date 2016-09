Odair Santos fatura 1ª medalha do Brasil nas Paralimpíadas

8 set 2016

O Brasil conquistou sua primeira medalha nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira com Odair Santos. Competindo nos 5000m rasos categoria T11, exclusiva para deficientes visuais, o brasileiro esteve muito próximo de subir no lugar mais alto do pódio, no entanto, foi ultrapassado nos últimos metros pelo queniano Samwel Kimani e acabou cruzando a linha de chegada na segunda posição, ficando com a prata.

Na altura da metade da prova Odair Santos trocou seu guia e indicava que iria dar seu último gás no trecho final para assegurar o primeiro ouro do Brasil nessas Paralimpíadas. Figurando entre os primeiros colocados, o atleta assumiu a frente faltando duas voltas para completar os 5000m.



O desempenho de Odair empolgou a torcida que compareceu neste primeiro dia de disputas no Engenhão e seguiu lutando pelo ouro até a curva dos últimos 100m, ponto em que foi superado por Samwel Kimani e acabou vendo suas chances de subir no lugar mais alto do pódio pela primeira vez em uma Paralimpíada irem embora.

Essa foi a quarta medalha de prata paralímpica conquistada por Odair. O atleta de Limeira também já faturou quatro bronzes e agora contabiliza no total 8 medalhas em participações no principal evento esportivo para deficientes físicos do planeta.

