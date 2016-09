Corrida e Pedalada Detran-MS

Bom dia! No sábado (11) e domingo (12) estaremos aí em Três Lagoas para realizar uma pedalada e corrida do Detran-MS, eventos que fazem parte da Semana Nacional de Trânsito de 2016. No ano passado realizamos os eventos esportivos apenas em Campo Grande, mas como fizeram bastante sucesso decidimos levar para Três Lagoas e Dourados.

A pedalada será realizada no sábado, às 15h, e ainda possui 360 inscrições disponíveis. No domingo, às 08h, será realizada a corrida de 5 e 10 km e ainda possui 40 vagas. O ponto de largada e chegada dos dois eventos será ao lado do Ginásio Poliesportivo de Três Lagoas Prof. Eduardo Milanez, junto da Lagoa Maior e o percurso será na Av. Senador Filinto Muller.

Estaremos à disposição da população para realizar as inscrições no dia dos eventos. Caso se interesse pela pauta, o nosso diretor-presidente, Gerson Claro, estará à disposição nos dois dias para atender a equipe.

Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelos telefones abaixo.

Fonte: Detran/MS