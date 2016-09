Nova linha de maquiagem e inspirada na exuberância da África

Novas cores e texturas foram desenvolvidas para se adaptar a diversos tons de pele

Com a exuberância de suas paisagens, vivacidade de suas cores e diversidade cultural a África possibilita grande variedade de interpretações, releituras e representações em universos como moda e beleza. Inspirado nessa temática, O Boticário desenvolveu Make B. Africaníssima, nova coleção de maquiagem para a primavera-verão. Repleta de cores e texturas, a novidade já está nas lojas da rede O Boticário, com as revendedoras da marca e pelo e-commerce (www.boticario.com.br). Em edição limitada, Africaníssima foi desenvolvida para iluminar e trazer mais vibração para a próxima estação.

Os produtos foram desenvolvidos para se adaptar a diversos tons de pele, especialmente as morenas e negras, garantindo excelente durabilidade, performance e vivacidade das cores para todas as mulheres. Ao todo são 5 cores de batons (2 mates e 3 cremosos), 2 opções de mousses labiais e 2 quartetos de sombra com cores que transitam entre os tons terrosos e vibrantes. Completam a coleção a fragrância Make B. Africaníssima Desodorante Colônia, que traduz a tendência olfativa da estação, e duas opções de nécessaires.

“A beleza das paisagens africanas, suas cores vibrantes e sua diversidade de traços, comportamentos e culturas foi o nosso ponto de partida para desenvolver essa nova coleção de Make B.”, explica Mirele Martinez, gerente de Maquiagem de O Boticário. “Africaníssima foi criada para levar sofisticação, força e exuberância para a próxima estação”, completa.

Portfólio

Os novos batons estão disponíveis em cinco cores: marrom, vermelho, amêndoa, pink e roxo. Os produtos oferecem textura macia, sensação cremosa e confortável, que não resseca os lábios. Já os mousses labiais, também com efeito mate, chegam nas cores cereja vibrante e terra vibrante. Eles garantem alta cobertura e longa duração para as mulheres que querem ficar na moda.

Para destacar os olhos, a coleção conta com dois quartetos de sombras – Entardecer Safira e Entardecer Rubi. Eles misturam tons terrosos com cores vibrantes como azul e o rosa de forma versátil e moderna – e se usados com o pincel molhado, eles se transformam em outras quatro tonalidades diferentes.

A exclusiva fragrância de Make B. Africaníssima Desodorante Colônia tem como inspiração uma madeira escura e densa, considerada um dos diamantes africanos. Sua composição olfativa combina notas amadeiradas com frutas tropicais e leve toque ambarado seco. Ela traduz, de maneira marcante e sofisticada uma grande tendência olfativa da estação: o floral especiado.

A nécessaire, produzida com materiais sofisticados, completa o look. Disponível nas cores vermelha ou azul, ela traz o toque de moda para a coleção e pode ser usada como clutch.

Fonte: Sato Comunicação