Em tempos de blogueiras fitness, um alerta sobre transtornos alimentares

Obra que reúne artigos dos mais renomados especialistas em distúrbios alimentares chega ao segundo volume com atenção às novas abordagens de tratamento

Novas celebridades das redes sociais com dicas perigosas para “se manter na dieta” e conquistar o “corpo perfeito” surgem todos os dias e atraem cada vez mais seguidores. Blogs pró-anorexia e bulimia aumentam a audiência diariamente. Imagens claramente manipuladas de famosas extremamente magras são glorificadas. É nesse cenário que a Primavera Editorial lança o segundo volume do livro Psicanálise de Transtornos Alimentares.

Organizado pela psicanalista Cybelle Weinberg, coordenadora da CEPPAN (Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia), o livro reúne artigos dos mais renomados especialistas em transtornos alimentares, nacionais e internacionais.

Os textos abordam, entre outros temas, as repercussões psicológicas dos cuidados maternos, a importância da equipe médica no tratamento, os transtornos dismórficos corporais, a automutilação e a influência da internet na propagação dos distúrbios alimentares.

“É uma tarefa cada vez mais árdua escapar de conversas sobre dietas e técnicas ‘mágicas’ para emagrecer [na internet]. Frases de efeito (como ‘starving for perfection’ ou ‘one minute on the lips forever on the hips’), fórmulas malucas, receitas mirabolantes, mandamentos e conselhos terríveis é o que se encontra. Nomes de remédios anorexígenos e laxantes são também muito comuns. Tudo isso misturado à presença de ídolos teens.”

Composta por 18 artigos de 25 autores, a obra propõe importantes reflexões sobre o funcionamento metapsicológico de pacientes com anorexia e bulimia nervosas, cujas prevenções e tratamentos demandam uma nova abordagem. Completa e consistente, a obra dá um embasamento teórico e empírico de uma nova abordagem e visão para o tema dos transtornos alimentares.

Sobre a organizadora: Cybelle Weinberg é psicanalista, Mestre em Ciências pela FMUSP e Doutora em Psicologia Clínica pela PUC – SP. Atua em consultório particular desde 1990 e é coordenadora da Clínica de Estudos e Pesquisa em Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPAN) e coeditora de Cadernos da CEPPAN (Revista de Transtornos Alimentares). Autora dos livros Geração Delivery – Adolescer no mundo atual (São Paulo, Sá, 2001), Do altar às passarelas – Da anorexia santa à anorexia nervosa (São Paulo, Annablume, 2006), Por que estou assim? Os momentos difíceis da adolescência (São Paulo, Sá, 2007), Transtornos Alimentares na Infância e adolescência – Uma visão multidisciplinar (Org.) (São Paulo, Sá, 2008).

Ficha técnica:

ISBN: 978-85-5578-018-9

Formato: 16 cm x 23 cm

Páginas: 272

Preço: R$ 39,90

Fonte: Lillian@Comunicação