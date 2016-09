A força do interior: franqueadoras focam sua estratégia de crescimento em cidades do interior e obtêm resultados expressivos. Detalhe: elas também nasceram em cidades interioranas

Água Doce – Sabores do Brasil, Amiste Café e Instituto Mix de, todas elas nascidas no interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, falam das vantagens de expandir para cidades nas quais o público é exigente, mas fiel

São Paulo, 8 de setembro de 2016 – Além de terem escolhido o sistema de franquias como forma de expansão, as marcas Água Doce – Sabores do Brasil, Amiste Café e Instituto Mix de Profissões têm, em comum, o fato de serem marcas criadas no interior de seus estados.

A Água Doce nasceu em 1994 em Tupã, interior de São Paulo, como uma cachaçaria e, com o passar dos anos, tornou-se uma rede com mais de 100 restaurantes especializados em comida brasileira. A Amiste Café foi criada em 2001 em Londrina, no Paraná, e é referência no ramo de locação de máquinas de café expresso e outras vending machines, uma das poucas franquias disponíveis para quem quer atuar no segmento B2B e não deseja trabalhar nos finais de semana. Possui três lojas próprias e duas franqueadas e sua próxima unidade será inaugurada em Campinas (SP). Já o Instituto Mix de Profissões foi criado em Araranguá, Santa Catarina, em 2010, e já acumula uma experiência que lhe permitiu receber prêmios importantes, inclusive neste ano, em que venceu uma importante disputa em seu setor e também foi premiado pela entidade maior do franchising brasileiro, a ABF, em sua categoria. Todas essas marcas foram criadas no interior, por empreendedores nascidos em suas cidades e que apostam nos municípios ao redor das capitais para se expandirem. Vamos entender o porquê deste movimento ouvindo suas histórias:

Amiste Café –A franquia Amiste Café, que nasceu na cidade paranaense de Londrina, em 2012, é especialista na locação de máquinas automáticas de café e bebidas quentes – chamadas vending machines – para o mercado corporativo. Trata-se da única franqueadora em seu segmento, uma das poucas franqueadoras brasileiras B2B e uma raríssima oportunidade de negócio para quem não quer trabalhar nos finais de semana.

Nascida na cidade paranaense de Londrina, a marca já chegou a Campo Grande (MS) e Maringá (PR) com lojas próprias, a Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) com franquias e acaba de comercializar outra unidade franqueada para Campinas (SP). “Nosso negócio depende de relacionamento comercial para formação de uma carteira e clientes do interior têm a fidelidade como uma característica de fazer negócios. Além disso, nosso produto é muito bem aceito pela clientela, que adora servir um cafezinho”, comenta Eduardo Vicente, sócio-franqueador (foto).

Em relação à próxima inauguração, em Campinas, as perspectivas são excelentes. “Trata-se de uma cidade imensa, com muitas empresas e comércio pulsante. Como a locação é feita em todos os perfis de negócios – que podem ser desde escritórios de advocacia e publicidade a salões de beleza, lojas de conveniência, grandes indústrias e restaurantes – sabemos que caberá ao franqueado apenas desbravar o mercado e ter um bom planejamento para desbravá-lo. Certamente, por se tratar de um segmento ainda pouco concorrido, ele terá muita chance de sucesso”, finaliza Vicente.

Perfil Amiste Café Marca: Amiste Café Tipo de negócio: Franquia de Locação e Venda de Máquinas de Café Expresso, Vending Machine, Cafés e Insumos. Ano da fundação: 2001 Início da franquia no Brasil: 2012 Total de unidades no Brasil: 3 próprias e 3 franqueadas (firmamos um pré-contrato para abrir em Campinas em breve) Investimento inicial: R$ 150 mil (inicial) até R$ 400 mil Taxa de franquia: de R$ 20 mil Capital de giro: De R$ 40 mil a R$ 50 mil Royalties: 8% Taxa de publicidade: 1% Área mínima: a partir de 70 m2 Nº de funcionários: mínimo de 02 para início da operação Faturamento bruto: média de R$ 75 mil Lucro líquido: 25% Prazo de retorno: de 28 a 36 meses Prazo de contrato: 05 anos Apoio ao franqueado: Escolha do equipamento, Material promocional, Orientação sobre método, Projeto arquitetônico Projeto de operação, Projeto financeiro, Projeto mercadológico, Projeto organizacional, Propaganda e publicidade, Seleção de ponto e Treinamento de pessoal TREINAMENTOS Administração, Gestão do Negócio, Assistência Técnica, Atendimento ao Cliente, Cobrança, Contabilidade e Finanças, Elaboração de Manuais, Gestão da Qualidade, Gestão de Estoque, Implantação de Loja, Sistema Operacional, Marketing Negociação, Planejamento, Ponto Comercial, Prestação de Serviços e Produtividade. RH: Seleção / Treinamento / Motivação da Equipe de Vendas Telefone: (43) 3029-6800 E-mail: amiste@amistecafe.com.br Site: www.amistecafe.com.br

Água Doce – Sabores do Brasil –A rede Água Doce é composta 92 restaurantes. Deles, 85 estão instalados no interior de São Paulo, Minas Gerais; Santa Catarina; Paraná; Rio Grande do Sul; Mato Grosso do Sul; Mato Grosso e Goiás. Muitas das casas operam desde a década de 1990 na mesma cidade, com clientes de várias gerações, renovando-se em todos os aspectos necessários para ter o público sempre fiel, mas mantendo aquele ar amistoso que fez a fama da rede. "Investimos na reforma dos ambientes, na renovação constante do cardápio de pratos e bebidas, nas atrações musicais, nas promoções diárias e em tudo o que trouxer deixar o cliente mais confortável. Mas, mantemos o ambiente familiar, para reunir os amigos, os pratos fartos, as porções generosas e a bebida sempre gelada e o atendimento primoroso, que são nossas marcas registradas e fidelizam nossos clientes", diz Júlio Bertolucci, Diretor de Expansão da rede.

Segundo ele, a expansão para o interior começou de maneira natural, já que a Água Doce é de Tupã, interior de São Paulo, e tinha a intenção de crescer de maneira concêntrica. Mas, se tornou estratégica justamente porque o público do interior gosta desse formato de casa. “Unimos dois fatores principais: comida brasileira servida em porções fartas e atendimento informal, mas muito atencioso, personalizado. O cliente do interior quer ser bem recebido, tratado pelo nome e não abre mão de comer e beber muito bem. Ele volta ao mesmo local semanalmente, desde que a casa reúna as características que o agradam e evolua constantemente. É por isso que investimos em programas de qualidade internos, que fazem com que nosso atendimento e a gestão das unidades franqueadas sejam aprimorados sempre”, enfatiza.

A Água Doce também faz sucesso no interior porque não é uma franquia engessada. “Deixamos que o franqueado trabalhe conforme as necessidades de sua cidade. Se cabe almoço todos os dias, que ele abra neste horário. Se o almoço funciona apenas nos finais de semana, tudo bem também. E se há público familiar, com crianças, temos o Doce Cantinho, um espaço de recreação para as crianças se divertirem dentro do restaurante, enquanto os pais curtem a casa”, explica o Diretor.

A Água Doce tem a intenção de continuar se expandindo para o interior do Brasil, mas não descarta a possibilidade de atuar também em capitais. Premiada, a marca é reconhecida como uma das melhores franqueadoras do Brasil. As próximas inaugurações da marca serão em Limeira (SP), Taubaté (SP), Caxias (MA) e São José do Rio Preto (SP).

Perfil Água Doce – Sabores do Brasil Nome da empresa: Água Doce – Sabores do Brasil Ramo de atividade: Restaurantes e bares / gastronomia brasileira Ano de fundação da empresa: 1990 Ano de início da franquia: 1993 Número de unidades: 94 unidades franqueadas e 1 unidades próprias Investimento inicial necessário para montar uma unidade franqueada (já incluindo taxa de franquia e demais despesas de início): a partir de R$ 365 mil Taxa de franquia: de R$ 60 mil Capital de Giro: R$ 50 mil Royalties: 5% (faturamento bruto) Taxa de publicidade: 2% (faturamento bruto) Área mínima: 400 m² Número de funcionários: 15 (treinados por 30 dias) Faturamento bruto: R$ 96 mil Lucro líquido: 15% a 20% Prazo de retorno do investimento: de 36 a 60 meses Prazo de contrato: 5 anos Telefone: (14) 3441-2321 Site: www.aguadoce.com.br Email: aguadoce@aguadoce.com.br

Instituto Mix de Profissões:O Instituto Mix de Profissões – rede com cerca de 200 franquias de escolas profissionalizantes em operação e outras 60 comercializadas – possui 116 escolas no interior dos estados do Rio Grande do Sul (23 unidades no interior); Santa Catarina (23); Paraná (6); São Paulo (28); Mato Grosso (3); Minas Gerais (15); Goiás (13) e Bahia (5). Apenas no primeiro semestre deste ano, foram inauguradas 28 novas escolas, a maioria delas no interior.

Segundo o franqueador, Alex Cavalheiro, o brasileiro já entendeu que a realização dos seus sonhos passa, necessariamente, pela qualificação profissional. “Numa escola do Instituto Mix, o aluno tem à disposição mais de 50 cursos nas áreas de beleza, saúde, administração, tecnologia, idiomas, construção civil e gastronomia. Todos estão regulamentados e são válidos em todo o território nacional”, completa.

Em junho deste ano, a franqueadora recebeu o Prêmio Franquia 5 Estrelas, concedido após pesquisa realizada pela Serasa Experian a pedido da Editora Globo. Ocupa, agora, um seleto grupo de 77 franqueadoras que se destacam em três quesitos: qualidade da rede (o valor da marca e o investimento em marketing), desempenho (a performance financeira) e satisfação do franqueado (a avaliação do franqueado em relação aos serviços prestados pelo franqueador).

Em abril, outro reconhecimento já mostrou que a rede está no caminho certo. O Instituto Mix de Profissões foi a franqueadora mais bem pontuada na categoria “Franqueador Pleno” do “Selo de Excelência em Franchising ABF”. O Selo é uma chancela que ajuda candidatos a franqueados a escolher franqueadoras referenciadas. E ajuda as franqueadoras a mostrar, de maneira isenta, a qualidade do seu trabalho por meio da satisfação de sua rede franqueada. E este foi o maior diferencial do Instituto Mix: enquanto a média da categoria Pleno foi 70,4, a rede atingiu 93,4.

Numa unidade franqueada do Instituto Mix, investem-se entre R$ 60 mil e R$ 250 mil, dependendo do tamanho da escola. Há também a chance de optar por uma máster-franquia, que dá o direito de desenvolver a marca em determinada região. O foco de atuação dos franqueados é junto às classes C, D e E.

Perfil – Instituto Mix Tipo de negócio: Escolas profissionalizantes Ano da fundação: 2010 Início da franquia no Brasil: 2012 Total de unidades no Brasil: 205 operando e 60 comercializadas ou em fase de implantação Investimento inicial: de R$ 60 mil a R$ 250 mil (com a taxa de franquia inclusa) Taxa de franquia: de R$ 15 mil a R$ 40 mil Capital de giro: R$ 15 mil a R$ 79 mil Royalties: 8% Taxa de publicidade: 2% Área mínima: a partir de 120 m2 Nº de funcionários: mínimo de seis para início da operação Faturamento bruto: média de R$ 72 mil Lucro líquido: média de R$ 18 mil Prazo de retorno: até 18 meses Prazo de contrato: 5 anos Apoio ao franqueado: Orientação na escolha do ponto comercial; manual arquitetônico e memorial descritivo da obra; treinamento operacional ao franqueado e equipe; manuais de gestão; consultoria técnica administrativa, financeira e operacional; assessoria de marketing, assessoria de imprensa, material didático. Telefone: (48) 3522-1555 E-mail: expansao@institutomix.com.br Site:www.institutomix.com.br

