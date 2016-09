UFGD faz seleção de professor substituto com 28 vagas

Começa hoje (08) o período de inscrição para o processo seletivo para professor substituto da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). O edital detalha a seleção de candidatos para 28 vagas já confirmadas e 16 vagas para cadastro de reserva e foi publicado em 06 de setembro no endereço http://cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2016.

O período de inscrições está dividido em três momentos, de acordo com a titulação exigida: de 08 a 09 de setembro, para candidatos com título de doutor; de 13 e 14 de setembro, para candidatos com título de mestre; e de 16 a 19 de setembro, para candidatos com a titulação mínima de especialista.

A distribuição das vagas e dos requisitos básicos exigidos, por área e unidade de acadêmica, estão no anexo II do edital e contemplam as Faculdades: de Educação a Distância – EaD (02 vagas); de Comunicação, Artes e Letras – FACALE (02 vagas); de Administração, Ciências Contábeis e Economia – FACE (05 vagas); de Ciências Exatas e Tecnologia – FACET (03 vagas); de Direito e Relações Internacionais – FADIR (02 vagas); de Engenharia – FAEN (02 vagas); Intercultural Indígena – FAIND (02 vagas); de Ciências Agrárias – FCA (01 vaga); de Ciências Biológicas e Ambientais – FCBA (03 vagas); de Ciências Humanas – FCH (03 vagas) e de Ciências da Saúde – FCS (02 vagas). Isso sem mencionar as 16 vagas para cadastro de reserva.

O processo seletivo terá prova didática e prova de títulos, em 23 de setembro, e o resultado será publicado no dia 29 de setembro. No dia seguinte, 30 de setembro, o cronograma prevê reabertura de edital para áreas sem candidatos classificados, porém, para as áreas sem candidatos inscritos, a reabertura das inscrições será antes, em 22 de setembro.

Os aprovados e contratados receberão remuneração de acordo com a titulação, se doutor, mestre, especialista ou graduado, e dos regimes de trabalho, se 20h ou 40 horas semanais, chegando a até R$ 5.426,30 (doutor com 40 horas). O contrato terá vigência de até 12 meses, de acordo com a necessidade da UFGD e com possibilidade de prorrogação, desde que o prazo não exceda 24 meses.

Acompanhe os procedimentos da seleção em http://cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2016

Fonte: Ascom/Ufgd