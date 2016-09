Nutron orienta produtores sobre suplementação bovina durante circuito InterCorte em Rondônia

Equipe reforça os benefícios da linha Probeef, que garante desempenho superior em todas as fases do rebanho

Durante os dias 14 e 15 de setembro, o Parque de Exposições Hermínio Victorelli, na cidade de Ji-Paraná-RO, recebe a quarta etapa do circuito InterCorte, evento que percorre os principais pólos de produção de carne no Brasil e leva informação e tecnologia – por meio de feira tecnológica e workshops – aos pecuaristas, pesquisadores e profissionais do setor.

A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, participa dessa etapa com objetivo de apresentar aos participantes o portfólio de produtos da linha de suplementação a pasto Probeef, que garante desempenho superior em cada uma das fases do rebanho. “A equipe da companhia estará à disposição nos estandes para tirar dúvidas sobre nossos programas nutricionais” comenta o gerente de produtos da Cargill Nutrição Animal, Gabriel Toledo. A linha Probeef é dividida em quatro fases: ProMatriz, destinado a fase de cria; ProBezerro, destinado aos bezerros antes da desmama; ProGanho, destinado a fase de recria e Pro@ destinado a fase de engorda a pasto.

Dentro de cada programa nutricional, existem duas linhas de soluções: Performa, que busca potencializar os resultados do pecuarista e Máxima, que visa alcançar o máximo de resultado a pasto. “É necessário avaliar cada caso para certificar qual solução é possível implementar e qual traz mais lucro para o pecuarista. E esse é o grande diferencial das nossas soluções, podemos adequá-las de acordo com a necessidade do cliente”, assegura Toledo.

O workshop do dia 14 de setembro conta com a palestra “Recria: aqui dois erros não fazem um acerto!”, ministrada pelo Consultor Técnico Nacional da Cargill, João Danilo Ferreira. O profissional destaca que o desempenho e a eficiência dos bovinos na recria dependem de como esses animais passam pela fase da cria. “Sem uma boa nutrição, as vacas não podem expressar de forma eficaz todo o seu potencial genético e produtivo. É extremamente importante nutrir bem esses animais em fase de cria para que os resultados de seus bezerros sejam maximizados nas fases de recria e engorda”, ressalta Ferreira.

O Circuito InterCorte é um dos principais eventos do país destinados a bovinos de corte, uma vez que reúne pecuaristas interessados em implementar tecnologia que proporcionam rentabilidade e sustentabilidade na fazenda. Os interessados em participar dessa etapa da InterCorte 2016 podem obter mais informações no site: http://intercorte.com.br/jiparana.

Sobre a Cargill

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.

Sobre a Nutron

A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil é especialista e líder em soluções inovadoras de produção animal por meio de desenvolvimento de núcleos, premixes e especialidades para os segmentos de aves, suínos, peixes, pets, bovinos de leite e de corte e suplementos para criação de gado a pasto. Há 21 anos no País, a marca sempre atuou próximo do produtor para atender sua demanda com conveniência, qualidade e segurança contribuindo com a prosperidade nos negócios de cada cliente. A companhia também promove ações socioambientais nas comunidades onde está inserida, pois considera ser seu dever atuar de maneira responsável para o desenvolvimento e crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva do agronegócio. www.nutron.com.br

