MOOCA LEVA CIRCO SPACIAL PARA O SAMBÓDROMO DE SÃO PAULO

Com 30 anos de história, circo é referência em inovação e será homenageado

Palhaços com trânsito internacional, ginastas, trapezistas e equilibristas constantemente integrados às equipes dos melhores e maiores circos do mundo, e ainda, um mágico que encanta a plateia em paralelo à busca de um doutorado. Estes são alguns destaques do elenco essencialmente jovem que anima o picadeiro do Circo Spacial, tema do samba-enredo que a Mocidade Unida da Mooca levará para o Sambódromo de São Paulo no Carnaval de 2017. A escola contará os 30 anos do circo, que faz história com diferenciais e pioneirismos artísticos, na administração e na busca de avanços para todos os circos.

No próximo sábado, dia 10 de setembro, das 18 às 22 horas, a escola de samba Mocidade Unida da Moóca, que acaba de ascender ao Grupo 1 da UESP/União das Escolas de Samba Paulistanas, realizará uma grande festa para o lançamento do samba de enredo do Carnaval 2017, quando levará para o Sambódromo do Anhembi em São Paulo, o enredo “Sob Um Céu de Lona, Um Chão de Estrelas”, prometendo muita criatividade, com um autêntico circo de tradição, fincado na raiz essencialmente popular.

“Em parceria com Marlene Querubin, Presidente do Circo Spacial, adianta-nos Rafael Falanga, Presidente da agremiação moquense, mesmo com as dificuldades que o País enfrenta, esperamos, com apoio de nossa Comunidade, realizar mais um grande desfile, desta vez enfocando, certamente, o maior representante da verdadeira cultura popular brasileira: o Circo!”, conclui.

“Participar desse momento será incrível e de extrema importância para nós do Circo Spacial, explica Marlene Querubin, que prossegue, é muito gratificante ver o tema “circo” sendo valorizado e divulgado nos dias de hoje, quando precisamos utilizar todas as nossas ferramentas de divulgação para resgatar cada vez mais a nossa cultura”.

Na programação do evento ainda constam a apresentação da bateria da escola de samba Mocidade Alegre, projeto Don Dançante/Samba Rock, grupo Mensageiros do Samba e algumas homenagens, destacando-se a coroação de Giseli Alves, Rainha do Carnaval de São Paulo 97, também eleita Passista do Milênio do Carnaval Paulistano, como a “Madrinha da Ala de Passistas” da Mocidade Unida da Moóca.

Com entrada franca, a festividade, a ser realizada na quadra à Rua Bresser, 2271, baixos do Viaduto Bresser, no bairro da Moóca, além do espaço Kids, FoodTruck e bar, ainda oferece total segurança e vallet à porta.

Serviço:

Lançamento Samba de Enredo 2017

Mocidade Unida da Moóca

Dia 10.09 – a partir das 18 horas

Rua Bresser, 2271 – Moóca

Informações: 2366.9963

ENTRADA FRANCA

Fonte: Repandcomn