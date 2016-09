Correios é opção para pagamento de contas durante greve dos bancários

Presentes em mais de cinco mil municípios do Brasil, as agências próprias dos Correios que atuam como Banco Postal são uma alternativa para pagamentos de contas de consumo (água, luz, telefone e gás), títulos de cobrança (boletos bancários) e tributos durante a greve dos bancos.

Além disso, as agências do Banco Postal oferecem serviços de abertura de conta, saques, depósitos, extratos, saldos, empréstimos e pagamento de benefícios do INSS, em parceria com o Banco do Brasil.

Na maioria das agências é possível realizar o pagamento das contas em horário diferenciado do atendimento bancário. Para conferir o endereço e horário de funcionamento das agências do Banco Postal nos municípios, basta acessar o site dos Correios: http://www2.correios.com.br/sistemas/agencias/

Fonte: Da Assessoria de Comunicação dos Correios de Mato Grosso do Sul