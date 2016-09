GTPS apoia discussão sobre como promover a força da carne bovina brasileira na Interconf 2016

Entre os dias 20 e 22 de setembro, a Associação Nacional da Pecuária Intensiva (Assocon) realizará a 9ª Conferência Internacional de Pecuaristas – Interconf 2016, em Goiânia, Goiás. Considerado um dos principais eventos de pecuária intensiva da América Latina, a Interconf trará um debate sobre a ótica do consumidor final, direcionando a produção pecuária para atender a crescente demanda por carne bovina.

A expectativa da organização é reunir mais de 2 mil produtores, técnicos, consultores e empresários do setor. Além de informações sobre a demanda, os interessados terão a oportunidade de compreender mais sobre a variedade de produtos da indústria frigorífica, as exigências dos mercados consumidores, a perspectiva econômica para os próximos anos, a pecuária do futuro, a integração entre o campo e a cidade, e ainda, conhecerão estudos de casos com aspectos técnicos e de gestão do planejamento nutricional em uma fazenda.

Para a coordenadora do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), Beatriz Domeniconi, o evento é mais uma oportunidade de disseminação das tecnologias para o desenvolvimento da pecuária sustentável. “A Interconf é um evento muito relevante para o setor por comprovar ao produtor rural que é possível alinhar sustentabilidade com rentabilidade. O GTPS acredita que o incremento de eficiência na produção resulta não apenas em menor pressão pela abertura de novas áreas, como também no menor uso de recursos naturais e em queda nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)”, pontua.

O GTPS é apoiador institucional do evento. Os interessados podem saber mais informações sobre as inscrições no site: http://www.interconf.org.br.

Sobre o GTPS

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) é a primeira mesa redonda mundial sobre práticas sustentáveis na cadeia da carne bovina e referência para países como Argentina, Uruguai, México e Austrália. É formado por representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre eles indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de insumos, bancos, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. O objetivo do GT é debater e formular, de maneira transparente, princípios, práticas e padrões comuns a serem adotados pelo setor, que contribuam para o desenvolvimento sustentável da atividade pecuária, trazendo mecanismos para que ela seja socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável.

Fonte: Alfapress