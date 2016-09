Shimano Fest terá melhores ciclistas do Brasil em prova de Criterium

O Criterium por Pontos será realizado em um circuito de 3.000 metros e contará com ciclistas federados e não federados nas categorias open pro masculino, open pro feminino, open speed e open fixa (com pinhão fixo). “Percebendo o crescimento do número de praticantes do ciclismo em São Paulo que utilizam bikes com pinhão fixo, optamos por inovar e criar a categoria open fixa. Acredito que realizaremos uma das primeiras provas de Criterium por Pontos na cidade com essa categoria, que deve atingir o limite de inscritos”, avalia o diretor da prova Julio Alves, da SportConsult.

A primeira largada do dia será a da categoria open fixa, às 7h, com limite de 100 inscritos e sete voltas no circuito, totalizando 21 km. Em seguida, às 8h, será a vez da open speed, com 11 voltas (33 km) aberta a 200 ciclistas. A open pro feminino (50 vagas), às 9h, também com o percurso totalizando de 33 km, e a open pro masculino (200 vagas), às 10h, com o total de 60 km e 20 voltas, encerram a competição nas cercânias do Jockey Club de São Paulo, com disputas individual e por equipe.

As inscrições custarão R$ 65,00 até o dia 21 de setembro, e devem ser realizadas no site www.shimanofest.com.br . No dia da prova, 25 de setembro, o valor será de R$ 80,00 e os ciclistas podem se inscrever até uma hora antes da largada da sua respectiva categoria. A retirada do kit e do chip será feita no dia anterior, entre 9h e 17h, na secretaria do Shimano Fest, ou diretamente no evento uma hora antes da largada. A prova distribuirá uma premiação de cerca de 7 mil reais entre homens e mulheres nas disputas profissionais.

Short Track válido pela UCI – Tradicional na programação do Shimano Fest, a prova de MTB Shimano Short Track, montada na área do evento com circuito de aproximadamente 1.100 metros, ofertará pontos aos campeões no ranking UCI pelo segundo ano consecutivo. No sábado (24) será o dia das competições com os lojistas, expositores e mídia (cinco voltas), entre 11h e 12h30, e do cyclocross (25 minutos mais duas voltas), entre 12h30 e 13h30. Após o congresso técnico, às 13h30, será a vez das super elites masculina e feminina e os amadores de fazerem a tomada de tempo, entre 14h30 e 17h.

O domingo será reservado para as baterias eliminatórias da super elite masculina, às 9h30 e 10h30, com 25 minutos e duas voltas, mesmo formato das finais. Uma hora mais tarde, será a vez da final dos amadores, com os 20 melhores homens (cinco voltas) e mulheres (três voltas) do dia anterior. A final da super elite feminina, às 12h30, e da super elite masculina, às 13h30, prometem ser o ápice do dia para os amantes do mountain bike, com a presença dos melhores ciclistas do país em ação, com total de 7 mil reais em premiação na soma das duas categorias. E, quem vencer na categoria amadores, ganhará a inscrição da Maratona Brasil Ride em Porto Seguro, no dia 22 de outubro.

Valor e prazo da inscrição – Super elite (masculina e feminina) e amadores terão o valor de R$ 65,00. As inscrições deverão ser feitas diretamente no site www.shimanofest.com.br até o dia 19/09/2015. Para as demais categorias (mídia, lojista/ expositor e cyclocross), a inscrição será cortesia e deverá ser feita na secretaria por ordem de chegada (20 vagas por categoria).

