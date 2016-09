Belas Artes abre curso livre “SENSASOM: Experiências Multissensoriais no processo criativo”

Ministrado por Bruna Petreca, Flora McLean e Josiel Konrad, o curso acontece de 14 a 17 de setembro

Para os interessados no universo de economia criativa e inovação, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo oferece o curso livre voltado para experiências Multissensoriais no processo criativo. Bruna Petreca, doutora em Design de Produtos pela Royal College of Art e bacharel em Têxtil e Moda pela EACH/ USP; Flora McLean designer chefe da marca House of Flora e Tutora Sênior de Acessórios na Royal College of Art e Josiel Konrad, renomado trombonista carioca, que participa de importantes festivais do país e do exterior, serão os responsáveis pelas aulas, que terão a proposta de ensinar um novo método de experiência criativa.

O objetivo é que designers, arquitetos, artistas e demais profissionais das áreas criativas conheçam um novo processo de criação e utilizem o som como forma de sensibilizar e inspirar. Trata-se de um encontro inédito, com um programa transdisciplinar, que incorpora pesquisas na intersecção entre arte, design, música e resulta em uma experiência multissensorial.

As atividades serão desenvolvidas em quatro laboratórios de experiências, que culminarão em uma apresentação final no último dia de trabalho. O curso tem valor de R$ 1.972,00 e as aulas acontecem entre os dias 14 e 17 de setembro, das 14h às 17h.

A criatividade é uma das características mais fortes da Belas Artes, que está alinhada com os novos rumos da economia do país. Atualmente, a instituição conta com 15 cursos de graduação, 14 de pós-graduação na modalidade lato sensu e cursos livres nas modalidades presencial ou a distância.

Em todos os cursos livres os estudantes podem desfrutar da infraestrutura completa oferecida pelo Centro Universitário, como o Museu Belas Artes de São Paulo (MUBA), os laboratórios e as oficinas. Ao término das aulas os alunos recebem um certificado de participação.

Para realizar as inscrições e conhecer os outros cursos livres oferecidos pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo acesse www.belasartes.br/cursoslivres ou entre em contato pelo telefone (11) 5576 7170.