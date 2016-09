Risqué participa da Beauty Fair e patrocina a 11ª edição do Congresso de Manicures

A marca também lança a coleção “Eu era feliz e sabia!” e apresenta sua nova campanha

Risqué, marca líder em esmaltes no país, exibe seus lançamentos da temporada durante a 12º Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profissional, que será realizada entre os dias 10 e 13 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Além disso, Risqué é a patrocinadora oficial do 11º Congresso de Manicures, série de palestras e workshops com conteúdo específico para a formação das profissionais, que terá o ator Luigi Baricelli como mestre de cerimônia. O congresso será realizado neste domingo (11).

O stand Risqué apresenta as novidades da marca para o segundo semestre: a coleção Risqué Eu era feliz e Sabia! e os novos esmaltes em tons de nude, lançados em março deste ano. No espaço, as profissionais e consumidoras poderão esmaltar as unhas e participar de ações interativas, além de adquirir em primeira mão os últimos lançamentos Risqué – haverá uma loja exclusiva com a linha completa, contando também com os clássicos da marca.

“Eu era feliz e sabia!” é composta por seis cores alegres e intensas que irão inspirar as consumidoras durante a próxima temporada. Para escolher o tema da coleção e os nomes dos esmaltes, Risqué baseou-se em uma macrotendência nostálgica e buscou inspiração na infância de suas consumidoras. As novas cores são: Risqué Só Jujuba Rosa (rosa aberto cremoso), Risqué Pirulito Língua Azul (azul vibrante metalizado), Risqué Telefone sem fio (azul claro cremoso), Risqué Bicicleta sem rodinhas (laranja fechado cremoso), Risqué Gato Mia, Miau (cinza metalizado) e Risqué Elefante Colorido, que cor? (roxo intenso e cremoso).

Os novos nudes de Risqué também estarão disponíveis para esmaltação no estande da marca. Esse lançamento veio para complementar o portfólio regular da marca, com mais opções de tons para as mulheres que gostam de cores claras, clássicas e versáteis.

Risqué Doce Pérola, Risqué Lágrimas de Vênus, Risqué Gota dos Anjos, Risqué Grão de Arroz e Risqué Joia das Águas

Além das ativações com produtos, Risqué exibirá alguns dos vídeos de sua nova campanha. Com o conceito “Hoje estou me sentindo”, a campanha mostra um comportamento recorrente das consumidoras: a escolha do esmalte é feita de acordo com o humor do dia. Com essa nova iniciativa, Risqué reforça seu pioneirismo e inovação neste segmento, explorando a motivação e a história por trás das cores dos esmaltes, trazendo inspiração para o dia a dia das mulheres. A campanha conta com diferentes versões de filmes que serão revelados ao longo do ano, exibidos na TV aberta.

Serviço

Beauty Fair

Local: Expo Center Norte- Pavilhões Vermelho e Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

Quando: 10 a 13 de setembro

Horário: sábado das 12h às 20h e de domingo a terça das 10 às 20h

Mais informações: www.beautyfair.com.br

Stand Risqué: setor Profissional, rua D4.

Sobre Risqué

Risqué é líder no segmento esmaltes no país e tem uma história de mais de meio século no mercado de produtos de beleza. A marca é pioneira em lançar tendências e hoje é referência de categoria para milhões de consumidoras em todo o Brasil. A cada ano, Risqué lança duas coleções de esmaltes e edições especiais, sempre de acordo com pesquisas de tendências. Além disso, a marca disponibiliza uma cartela fixa de cores e uma linha completa de produtos de tratamento para pés, mãos e unhas.

