FAMBRAS realizará ação pela paz durante o campeonato Maresia Paulista de Surf Profissional, no dia 10 de setembro, sábado, em Maresias, litoral de São Paulo

A Federação inflará, na areia da praia paulista, uma garrafa gigante com mensagens de paz e distribuirá “mensagens na garrafa” ao público, numa ação que envolve também o surfista muçulmano Jihad Khodr, conhecido por disseminar a mensagem de paz do Islam

A garrafa, inflada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas: mensagem de paz

São Paulo, 8 de setembro de 2016 – A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil – FAMBRAS realizará uma ação pela paz durante o campeonato Maresia Paulista de Surf Profissional, no dia 10 de setembro, sábado, em Maresias, litoral paulista. A Federação inflará uma garrafa gigante, que contém uma mensagem com a palavra ‘paz’ escrita em diversos idiomas em seu interior. Aos presentes, distribuirá garrafas em miniatura, exatamente iguais à que estará na areia da praia. De grande força simbólica, a ação é parte do empenho da FAMBRAS em difundir o que é o Islam, uma religião que prega a paz, a caridade e o respeito entre as pessoas.

A garrafa com mensagem de paz da FAMBRAS já foi inflada em outra praia, a da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante das Olimpíadas, e causou boa impressão nas pessoas que estavam na praia. “Além de despertar a curiosidade dos banhistas, ouvimos deles que, realmente, falta respeito entre as pessoas e falta paz no mundo”, comenta Carlos Dias, Diretor de Marketing da FAMBRAS e idealizador do projeto.

Atenção: anteriormente, foi divulgado que este evento ocorreria em 7 de setembro. Porém, por falta de ondas, a etapa do campeonato foi adiada para 9 e 10 de setembro, então, a ação pela paz ocorrerá no dia 10 de setembro, sábado, durante todo o dia.

A FAMBRAS também patrocina o surfista muçulmano Jihad Khodr, que participa do campeonato. Khodr é um exemplo de superação. Após perder um campeonato de surf por problemas ligados à dependência química, no auge de sua carreira, reencontrou seu equilíbrio e, hoje, aos 32 anos, é considerado internacionalmente um nome promissor no esporte.

Khodr (foto) aproveita a visibilidade de atleta para mostrar muito mais do que seu talento nas ondas: é um propagador da mensagem de paz do Islamismo, caminho que aprendeu com os pais libaneses e que foi fundamental em seu processo de transformação. Único muçulmano a participar do Circuito Mundial de Surf, o brasileiro da cidade de Matinhos, no Paraná, conta com patrocínio da FAMBRAS.

“Nossa ideia é a de levar às pessoas uma mensagem positiva, mostrando que os muçulmanos são pessoas como outras quaisquer, que prezam pela segurança, a educação, o esporte, a cultura e, principalmente, por um mundo melhor. Nossa religião nos ensina a paz, o amor ao próximo e a ter bom caráter. Precisamos que todas as pessoas entendam que ser muçulmano é estar exatamente ligado ao lado bom do mundo e quem usa a religião para cometer crimes certamente o faz de maneira errada, sem a aprovação de milhões de outras pessoas, que levam a religião a sério e a interpretam da maneira correta. Por isso, realizamos esses gestos que pregam a paz entre as pessoas”, explica Ali Zoghbi, Vice-presidente da FAMBRAS.

Sobre a FAMBRAS

A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil – FAMBRAS foi fundada em 1979 pelo Hajj Hussein Mohamed El Zoghbi. A entidade atua nos âmbitos religioso, social, econômico e diplomático, com projetos que visam a divulgação do Islam. A Federação também foi pioneira na implantação do conceito Halal no Brasil, se configurando como a mais importante certificadora do país.

A entidade foi criada com o intuito de fortalecer e unificar as associações muçulmanas atuantes no país para que elas se mantivessem comprometidas com as causas ligadas à comunidade islâmica, como a acolhida aos irmãos necessitados e a manutenção das práticas do Islam.

Nas áreas educacional e assistencial, a FAMBRAS atua de maneira exemplar, tanto em benefício da comunidade muçulmana quanto das comunidades carentes brasileiras, com projetos que propiciam o conhecimento do Islamismo como uma religião de paz e solidariedade.

Sobre a FAMBRAS Halal

A FAMBRAS Halal é a primeira instituição certificadora Halal do Brasil, em operação desde 1979. Líder de mercado, atua com auditorias, abate, inspeção, supervisão de produtos e implantação do Sistema de Garantia Halal junto a indústrias e frigoríficos.

