G Data anuncia novo gerenciador de senhas de acesso a serviços online

A G Data, fornecedora de soluções antiviris, representada no Brasil pela FirstSecurity, liberou um novo recurso para o gerenciamento de senhas para a o G Data Total Protection, com a finalidade de oferecer aos usuários de computador a capacidade de criar e controlar códigos de acessos em diversos serviços online entre outras aplicações web e mobile.

O Password Manager tem como finalidade resolver um grande problema provocado pela grande quantidade de senhas que as pessoas possuem para acessarem seus serviços online, o que provoca grandes transtornos, além do constante uso de senhas fracas, que são facilmente descobertas pelos criminosos cibernéticos.

Segundo a G Data, cada internauta pode ter em média 17 senhas diferentes, um número aparentemente elevado, mas, levando-se em conta a grande variedade de serviços online utilizados, esta quantidade pode ser vista como até razoável. O problema está na eficiência e segurança da gestão e controle de todas elas.

O novo recurso da G Data aparece como um ícone no navegador e as senhas são armazenadas no disco rígido do equipamento do usuário e somente podem ser acessas a partir de uma contrassenha mestra criada pelo usuário.

O especialista em segurança de dados da G Data, Tim Berghoff, desaconselha o uso da mesma senha para várias contas e serviços online: “A razão para isso é simples: se a senha é descoberta, um acesso mal-intencionado poderá permitir usá-la para acessar diversos serviços. Como o uso de várias senhas fortes este problema é minimizado”, afirma ele.

Mais informações sobre as soluções antivírus G Data no Brasil: http://www.firstsecurity.com.br

FonteMidias Americas