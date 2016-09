Premiado espetáculo Refugo Urbano no SESC Jundiaí – Domingo

NO PRÓXIMO DOMINGO A TRUPE DUNAVÔ APRESENTA SEU PREMIADO ESPETÁCULO REFUGO URBANO NO SESC JUNDIAÍ

A Trupe Dunavô esteve no último domingo no SESC Jundiaí para apresentar a intervenção “O Livro do Mundo Inteiro”. Agora, a trupe retorna à cidade para apresentar o premiado espetáculo “Refugo Urbano”, recentemente eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015! A trupe também foi vencedora de um dos principais prêmios de teatro da América Latina, o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, na categoria Sustentabilidade, pelo uso criativo de materiais reciclados e por retratar com sensibilidade o universo de quem vive à margem da sociedade. Um trabalho sensível, poético e muito divertido, que promete emocionar o público de Jundiaí.

UMA EMOCIONANTE FÁBULA URBANA!

O universo de uma catadora de lixo e de um lixeiro, retratado de forma sensível e criativa. Um cenário construído a partir de objetos descartados é o ambiente onde os palhaços Pamplona e Claudius se encontrarão para viver uma possível história de amor. É a partir deste improvável encontro, que se dá uma delicada e encantadora fábula urbana, que vem surpreendendo o público por onde passa. No próximo domingo, dia 11 de setembro, a Trupe Dunavô retorna à cidade de Jundiaí, para apresentar o premiado espetáculo Refugo Urbano.

A Trupe Dunavô, formada por Renato Ribeiro, Gis Pereira, Vinicius Ramos e Gabi Zanola, esteve no último domingo no SESC Jundiaí, apresentando a intervenção “O Livro do Mundo Inteiro”, que arrancou muitas gargalhadas do público presente. Agora, dando andamento à sua mostra de repertório no SESC Jundiaí, a trupe traz este espetáculo que promete emocionar adultos e crianças.

O grupo tem em seu histórico uma aclamada temporada no Centro Cultural São Paulo no ano de 2015, quando surpreendeu a todos estreando uma delicada fábula, que obteve enorme sucesso de público, chegando a esgotar ingressos na Sala Jardel Filho (a maior do Centro Cultural São Paulo, com cerca de 320 lugares). Nessa temporada de estreia, atraiu também os olhares da crítica especializada, recebendo duas indicações para o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, nas categorias Melhor Atriz (Gabi Zanola) e Prêmio Sustentabilidade, categoria com a qual foi premiado pelo uso criativo de sucatas e material reciclado, retratando com sensibilidade o universo dos moradores de rua nas grandes cidades. Em uma votação especial, organizada para escolher os melhores do ano, o espetáculo foi ainda eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015.

“Refugo Urbano”, conta a história de dois palhaços vindos de universos particulares e completamente distintos, que a partir de um encontro improvável, passam a conviver e lidar com suas diferenças. Pamplona é uma catadora de lixo e Claudius, um lixeiro. Eles se encontram em um beco esquecido da cidade, e passam a ter um divertido convívio em meio ao improvável. Com brincadeiras circenses, corpo cômico, malabarismo e o divertido jogo do palhaço, a Trupe DuNavô diverte e surpreende o público com uma possível história de amor.

O espetáculo traz para o palco o resultado dos experimentos anteriores da trupe, pesquisando a máscara do palhaço e realizando intervenções urbanas, onde entraram em contato com a realidade das ruas do centro de São Paulo e de algumas periferias. Dessa forma, a Trupe aprofunda suas pesquisas em torno do tema do refugo urbano, colocando sobre essa realidade outra perspectiva, explorando o que há de mágico na fria e crua realidade de quem vive à margem na sociedade.

Quem explica essa experiência é Gis Pereira, uma das integrantes da Trupe: “Queríamos trazer muitas das experiências e histórias com as quais estivemos em contato durante a nossa jornada de intervenções urbanas pelas ruas de São Paulo. Um dos nossos objetivos era tratar do que é invisível na cidade e expor um universo com o qual ampliamos a nossa pesquisa e para o qual levamos a linguagem do palhaço. Pretendíamos, também, expor o amor, o encantamento, os conflitos, as decepções, as diferenças entre os indivíduos e uma série de outros sentimentos.”

Além do espetáculo Refugo Urbano, a Trupe Dunavô vem se apresentando com outros projetos. Em 2016 a Trupe realizou temporada do espetáculo “Refugo Urbano” no Espaço dos Parlapatões e SESC Itaquera, participou do Festival Nacional de Teatro de Jales e do XII Festival Nacional de Teatro de Limeira. Fez parte da programação do Circuito SP de Cultura com “Refugo Urbano” e “É mesmo uma Palhaçada”, se apresentando em diversos espaços importantes da cidade de São Paulo. Foi convidada para integrar a programação do maior festival de humor do mundo: o Festival Risadaria, apresentando dois de seus espetáculos “É mesmo uma Palhaçada” e “O Livro do Mundo Inteiro” (espetáculo de improviso onde a trupe convida o publico a escrever uma história nova a cada dia de espetáculo), que tiveram enorme repercussão junto ao público do Festival. Participou do Circuito Cultural Paulista (APAA-Associação Paulista de Amigos da Arte) e do Festival Paulista de Circo com o Espetáculo “É mesmo uma Palhaçada”, além de circular por diversas unidades do SESC de São Paulo e Capital com todos seus projetos.

Se você ainda não conhece o trabalho deste grupo, não perca esta oportunidade e venha conhecer o repertório completo! No dia 11 de setembro, a Trupe Dunavô retorna ao SESC Jundiaí, para apresentar o seu premiado espetáculo Refugo Urbano, e no dia 18 de setembro, é a vez do espetáculo É mesmo uma Palhaçada.

Siga a Trupe Dunavô nas redes sociais e acompanhe a agenda de apresentações:

www.facebook.com/DuNavo / www.instagram.com/trupedunavo

Procure também o canal da Trupe Dunavô no Youtube: www.youtube.com/channel/UCSmQB_tZ1RB9LYK9mg5MLOg

REFUGO URBANO

Dois mundos excêntricos, caos e ordem, ligados pela ação da transformação.

Dois seres intrigantes e complexos. Claudius é organizado, comedido e cuidadoso. Pamplona é vibrante, emocional, e guarda consigo um universo único debaixo de seus sacos plásticos e papelões.

Eles não se conhecem… ainda! Porém juntos, descobrirão o que há de mágico na trágica crueza das ruas.

A Trupe DuNavô apresenta-nos uma história de sentimentos, humanidade, sonhos, amor… e palhaços!

Com divertidas intervenções circenses e brincadeiras entre dois palhaços, que acabam por construir o seu ambiente, com objetos descartados.

Quando: Dia 11 de SETEMBRO de 2016 (domingo)

Horários: 11H00

Endereço: SESC Jundiaí – Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600 – Jardim Botânico, Jundiaí – SP, 13214-206 – (11) 4583-4900

Duração: 50 minutos – Classificação: Livre – Preço: $5,00 (trabalhador do comércio e usuário do SESC) / $ 8,50 (meia-entrada) / $ 17,00 (preço inteiro)

Fonte: Imprensa Social Luciana Gandelini