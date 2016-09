GRUPO ESPARRAMA APRESENTA ESPETÁCULO 2POR4 NO SESI BIRIGUI

O Grupo Esparrama, responsável por realizar o famoso teatro da janela no Minhocão, apresenta seu espetáculo de teatro 2POR4, no SESI Birigui. O espetáculo 2POR4, recentemente vencedor de um dos principais prêmios de teatro da América Latina, o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, traz a divertida disputa de dois palhaços pela regência de um quarteto de cordas, que toca ao vivo durante a encenação. Se você ainda não conhece o trabalho do grupo, se programe para ver este espetáculo que de forma divertida une palhaços e música clássica!

PALHAÇOS E MÚSICA CLÁSSICA JUNTOS EM CENA!

Nos dias 09 e 10 de setembro, o Grupo Esparrama, formado por Iarlei Rangel, Kleber Brianez, Ligia Campos, Luciana Gandelini e Rani Guerra, em parceria com a maestrina Ester Freire, apresenta um espetáculo muito diferente que une palhaços e música erudita em cena, no SESI Birigui, como parte da programação do projeto Viagem Teatral 2016.

O espetáculo 2POR4, criado em 2012, propõe uma aproximação da criança com o universo da música instrumental e suas características básicas, buscando sensibilizá-la para uma melhor apreciação da música erudita, ampliando sua escuta, a partir de um repertório já conhecido (cancioneiro folclórico e trechos de obras de compositores clássicos como Mozart, Beethoven e Vivaldi).

Junto com os palhaços/maestros que competem pela regência, o espetáculo conta com a participação de um quarteto de cordas (dois violinos, uma viola e um violoncelo) que é um grupo de instrumentos que carrega na sua formação a síntese de uma orquestra.

O espetáculo utiliza canções da herança cultural popular, como “Marcha soldado” e direciona o público a conhecer e relembrar esse legado musical que carrega um valor histórico, sociológico e educacional. Além de trazer toda essa ação para o universo lúdico, com os palhaços como mediadores e uma inusitada performance de um deles como cantora lírica, que promete surpreender o público!

Em 2015, o espetáculo 2POR4 recebeu duas indicações e foi contemplado com um dos principais prêmios de teatro infantil e jovem da América Latina: Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. A maestrina Ester Freire recebeu uma indicação como “Melhor Trilha Sonora Adaptada” e o diretor Kleber Brianez, foi premiado na categoria “Revelação”.

Além do espetáculo 2POR4, o grupo é um dos grandes responsáveis por dar cara nova ao Elevado Costa e Silva, o Minhocão, através de uma intervenção cênica realizada na janela de um apartamento. Esparrama pela Janela e Minhoca na Cabeça são os dois espetáculos criados especialmente para este espaço. Com a enorme repercussão da intervenção, o grupo chegou a atrair 1200 pessoas para assistir um de seus espetáculos nos fins de semana, quando o Minhocão está fechado para os carros e aberto para as pessoas.

Portanto, se você está curioso para conhecer o trabalho deste grupo, se programe para ir ao SESI BIRIGUI nos dias 09 (15h00) e 10 de setembro, às 16h00. Os ingressos são gratuitos. Depois o grupo segue para o SESI Campinas, com apresentações nos dias 16 e 17 de setembro.

Mais informações e a programação completa do Grupo Esparrama, você encontra nas páginas:

facebook.com/esparrama /

www.instagram.com/grupoesparrama

www.youtube.com/watch?v=CLyKf8HQdwI

ESPETÁCULO 2POR4

Com: Grupo Esparrama e Quarteto 2POR4

Um Quarteto de Cordas chega para realizar mais uma de suas apresentações e é surpreendido por dois palhaços maestros. Muito criativos, os desajeitados maestros, começam uma disputa para decidir quem será o grande regente do dia. Durante esta competição, os candidatos à regência demonstram suas “habilidades” musicais e acabam apresentando de forma divertida os instrumentos de um quarteto de cordas e as propriedades do som.

Quando: 09 de setembro, às 15h00 e 10 de setembro, às 16h00

Onde: SESI Birigui – Av. José Agostinho Rossi, 620, 16203-059

Telefone: 18 3643-1400

Recomendação etária: Livre.

Duração: 50 minutos.

Ingressos grátis

Facebook – Grupo Esparrama // Youtube – Grupo Esparrama

