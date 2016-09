Falta de manutenção nas ruas pune motoristas, lamenta Coronel David

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por uma Campo Grande Melhor”, voltou a lamentar a péssima manutenção das ruas e avenidas da Capital. Nos últimos dias, em decorrência das chuvas de setembro, a população voltou a sofrer com a buraqueira sem fim nas vias públicas.

Pelo Orçamento do Município para este ano, a Prefeitura Municipal de Campo Grande teria R$ 177 milhões para gastar com a manutenção de vias públicas e as operações tapa-buracos. No entanto, o atual gestor vem propagando que só deverá gastar R$ 18 milhões (R$ 1,5 milhão por mês), quase 10% do valor previsto.

Enquanto realiza serviço precário e reduz os gastos com o serviço, o cidadão acaba sendo punido pela incompetência. Jornais revelam, diariamente, os transtornos sofridos pelos motoristas, como gastos com pneus, manutenção dos veículos e até acidentes com ferimentos graves em decorrência da buraqueira.

Na Avenida João Arinos, no início desta semana, dezenas de motoristas foram obrigados a parar os veículos e trocar os pneus debaixo de chuva e frio.

Coronel David defende operação emergencial para tapar os buracos e evitar prejuízos à população. Ao mesmo tempo, ele irá recapear as vias para que não seja necessária manutenção permanente e acabar com a corrupção na utilização de lama asfáltica.

Além disso, ele vai levar obras de pavimentação de qualidade aos bairros, que terão maior durabilidade. Para garantir a nova fase nas obras de asfalto, Coronel David vai implantar fiscalização eficiente e reestruturar a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está sucateada.

Fonte: Assessorai de Gabinete do Deputado Estadual Coronel David