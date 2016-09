Poliuretanos de A a Z

Especialista em plástico faz um panorama do material, que pode ser usado em diversas formulações sustentáveis e que tem perspectiva de crescimento no país

O que é? Para que serve? Onde este material é usado? É poluente? Estas são algumas das dúvidas que pairam na cabeça de alguém que já ouviu o termo ‘poliuretanos’, material usado desde a fabricação de espumas para colchão e pranchas de surfe; absorvedores de impacto e choque usados sobre amortecedores automotivos, de tratores e aeronaves; a próteses ortopédicas, encéfalo cranianas, buco maxilares entre outras. Como explica o consultor e especialista em Poliuretano, Cirenini Augusto Aprileo, o material movimenta mais de 100 milhões de toneladas por ano apenas no Brasil e, ao contrário do que muita gente pensa, contribui para uma sociedade mais sustentável, pois não polui o meio ambiente e pode sim ser reciclado.

“Os Poliuretanos são usados quando não se encontram outras opções com demais matérias primas mais econômicas e de fácil processamento, e servem para um número enorme de aplicações. Os itens produzidos com este material podem ter vida útil de apenas alguns meses como mais de 30 anos e as matérias primas virgens possuem tempo de estocagem que chamamos de Shelf Life, variando de 6 a 18 meses”, complementa o químico com mais de 30 anos de experiência na área.

O que é Poliuretano?

São resinas termoplásticas ou termofixas elastoméricas de engenharia com propriedades especiais e dificilmente alcançadas por demais polímeros. PU é uma sigla erroneamente usada para designar a resina e matéria prima ou mesmo os itens fabricados a partir de Poliuretanos, mas esta matéria prima possui inúmeras vertentes, formulações e tipos.

O poliuretano pode estar presente em:

– Adesivos para alimentos, adesivos para fixação de vidros automotivos e adesivos que, normalmente, são chamados de silicone;

-E espumas usadas em colchões, travesseiros, sofás, poltronas, bancos e tetos de carros revestidos de não tecidos;

– Revestimento de piscinas, caixas de água, caçambas de automóveis, porões de embarcações navais, pisos em geral, proteção em paredes de frigoríficos, estacionamentos, lajes, heliportos, hangares de aviação, grades e anteparos metálicos ou não para áreas de corrosão, como plataformas de petróleo, usinas de cloro, indústrias químicas;

– Absorvedores de impacto e choque, usados sobre amortecedores automotivos, coxins de motores, em navios, caminhões, tratores, aeronaves, prensas de corte e repuxo;

– Próteses ortopédicas, encéfalo cranianas, buco maxilares entre outras, mas este já é um tipo muito especial que requer cuidados extremos com uso e manipulação das matérias primas corretas;

– Impressão 3D com uma performance inigualável em relação aos demais polímeros de engenharia.

Com todo esse leque de possibilidade de fabricação, Cirenini faz um panorama do mercado de poliuretano no Brasil, quem tem tido crescimento constante e acima da média, devido às suas características e cada vez mais solicitações de itens fabricados com melhores qualidades e performance em todas as aplicações. “Cada vez mais empresas têm se preocupado com políticas mais sustentáveis, enxergando no material a possibilidade de contribuir para a redução de poluentes e a preservação do meio ambiente. Além disso, complementando essa cultura, outro tipo de trabalho envolvendo o poliuretano está na contratação de treinamentos ou soluções que ajudem na reciclagem do mesmo”.

Sobre a C.A Poliuretanos

Consultoria de negócios para Poliuretanos, Elastômeros e Plásticos de Engenharia, com experiência de mais de trinta anos no mercado, contribuindo para treinamentos e ações que visam um planeta com práticas mais sustentáveis.