Artistas chineses em exposição em São Paulo – Casa das Caldeiras

CASA DAS CALDEIRAS RECEBE ARTISTAS CHINESES DO PROJETO WALKING BRICS PARA UMA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ESPECIAL

No próximo domingo, dia 11 de setembro, cinco artistas chineses irão expor seus trabalhos feitos especialmente para a Casa das Caldeiras, durante o programa de residência artística Obras em Construção. A exposição acontece durante o evento Calefação Tropicaos e apresenta as obras dos artistas DingHao, ChenWenling, ZhangWei, YangLiu e ZhaoYanan, que também estarão na Bienal de São Paulo. A curadoria é de YuGao, um dos maiores nomes femininos da arte contemporânea da China. Evento imperdível para os interessados em arte contemporânea e uma ótima oportunidade de conhecer um dos lugares mais legais de São Paulo, a Casa das Caldeiras!

MINISTÉRIO DA CULTURA, ALD AUTOMOTIVE E BANCO BARCLAYS APRESENTAM OBRAS EM CONSTRUÇÃO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

No último fim de semana, a Casa das Caldeiras abriu mais uma vez suas gigantes portas para apresentar o resultado da residência artística do programa Obras em Construção do último ano, através da mostra TEMPO FORTE. Vinte e quatro artistas apresentaram seus trabalhos em diferentes vertentes, surpreendendo o público com ações potentes, diferentes e construídas especialmente para este patrimônio histórico e cultural da cidade de São Paulo. O programa deste ano, vem com um tempero especial, já que a Casa das Caldeiras acaba de receber cinco artistas chineses (DingHao, ChenWenling, ZhangWei, YangLiu e ZhaoYanan) que também farão a residência artística e construirão suas obras especialmente para o local, em uma parceria firmada com a Beijing 2012 Art Center e a ACCC – WALKING BRICS.

O nome do projeto Walking BRICs vem da junção do termo BRICs, inicialmente proposto no artigo The World Needs Better Economic BRICs (O mundo precisa de melhores ‘tijolos’ para economia) de Jim O’Neil (2001). A sigla que faz trocadilho com “tijolos” é resultado do acrônimo dos países de crescimento econômico emergente Brasil, Russia, India, China. Enquanto o ‘Walking’ designa as mudanças, desenvolvimento e incertezas que acompanham seu processo. Nossa educação em arte imita os modelos europeus e estadunidense que se apresentam com muita força e autoridade absoluta. Precisamos balancear essa homogeneidade cultural a partir de novas linguagens que não formam um padrão monopolizado de fazer arte, por isso Walking BRICs é um projeto que planeja levar quatro grupos diferentes de artistas para cada um dos países emergentes até o final de 2016, buscando experiências criativas, intercâmbio e exibições, sendo que a última parada será em Beijing com o tema Emptiness (Vacuidade). Para o Brasil o tema é Ar; na Russia, Terra; na India, Água; e na África do Sul, Fogo.

E no Brasil, os artistas chineses, sobre a curadoria de Yugao, um dos maiores nomes femininos da arte contemporânea na China, realizam suas obras especialmente na Casa das Caldeiras. O resultado dessa imersão, poderá ser conferido no próximo domingo em uma exposição especial, realizada dentro do evento Calefação Tropicaos, que acontece de 15h à 22h, com entrada gratuita.

O OBRAS EM CONSTRUÇÃO, que atualmente tem patrocínio do Ministério da Cultura, Ald Automotive e Banco Barclays, incentiva a produção independente, pesquisa e processos criativos, abrigando portadores de projetos das mais variadas expressões artísticas. Além dos artistas chineses, o programa este ano contou com projetos muito especiais. A artista Carmem Munhoz apresentou Mergulho em Águas Plácidas, tratando a pintura como uma forma acessível de arte, com ações de pintura e oficinas pensadas para pessoas com deficiência. Já Carolina Sudati, apresentou a performance NOIVA estudos para o concurso I, explorando o arquétipo da noiva, passando pelo amor e pelos contratos sociais, através de um estudo cênico de manipulação de roupas e do espaço. O Coletivo P.A.Y. (Picanha After Yoga) apresentou Faca Lâmina, obra de dança inspirada no poema Uma faca só lâmina, de João Cabral de Melo Neto, mesclando performance, vídeo e instalação. Dudu Quintanilha apresentou Ingovernáveis, com performances gravadas e projetadas em vídeos feitos com dois indivíduos frequentadores de Casas de Acolhida. Um deles propôs uma visita a um hotel na Cracolândia, registrada para este trabalho. O bailarino e coreógrafo Marcus Moreno, apresentou A Flor da Lua, espetáculo de dança que faz referência a esta espécie de flor que nasce em um cacto, desabrocha e dura apenas uma noite. O DUO B apresentou Volátil, uma instalação sonora resultado de pesquisas das características acústicas do edifício Casa das Caldeiras e se apropriando do espaço como uma ferramenta analógica/arquitetônica para edição de áudio. Mariana Molinos e Felipe Teixeira apresentaram UNDERNEATH -1, um estudo para uma Dança-Instalação, cuja pesquisa se situa nas fronteiras com as artes visuais, dança, performance e na investigação sob o aspecto da distorção na percepção da passagem do tempo. Com o projeto Imagem Latente, o fotógrafo e artista visual Marcelo Fontana trabalhou com manipulação e sobreposição de imagens feitas da Casa das Caldeiras. O artista Maurício Cardoso utilizou o espaço como laboratório, para dar vida ao projeto Caminhos Formais, Estéticos e Simbólicos. Ressignificando elementos, interagindo com os trabalhos dos outros residentes e com o próprio território, o artista partiu da ideia de não se estabelecer um fim, apropriando-se da própria ideia da residência artística, e sendo literalmente uma “Obra em Construção”, sem a intenção de produzir “obras acabadas”. O Vulcão apresentou Pulso, um espetáculo solo inspirado na norte-americana Sylvia Plath, que foi criado a partir de 2 anos de pesquisa, sendo um deles na Casa das Caldeiras.

A diretora Karina Saccomano, explica: “A Casa é cheia de simbolismos que os grupos acabam incorporando no processo e nós valorizamos muito isso. Gostamos de trabalhar com valores e com coisas que sejam verdadeiras, e que acima de tudo permaneçam. Física e culturalmente, podemos dizer que hoje, a Casa das Caldeiras é um local de resistência. Valorizamos a memória e a história.”

“Casa das Caldeiras” é o nome dado a uma construção fabril de 1920, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, que com seus tijolos e chaminés remete os visitantes à memória viva do período em que a cidade se transformou em metrópole. Desde o seu restauro, em 1998-1999, abriu suas portas para a cidade e após alguns anos, passou a ser reconhecida como um polo de cultura independente, palco de eventos sociais, privados e coorporativos, valorizando os encontros, as relações sociais e a construção de novas histórias.

WALKING BRICS NO TODODOMINGO COM CALEFAÇÃO TROPICAOS

Evento especial da Casa das Caldeiras, apresentando os trabalhos da residência artística dos chineses (DingHao, ChenWenling, ZhangWei, YangLiu, Yugao e ZhaoYanan) feita em parceria com a Beijing 2012 Art Center e a ACCC – WALKING BRICS. Os artistas farão uma exposição das obras construídas especialmente para este espaço. A exposição acontece dentro da programação do TODODOMINGO MUSICAL EM SÃO PAULO, durante o evento Calefação Tropicaos.

Quando: Dia 11 de setembro – de 15h até 22h00 – Entrada gratuita.

Não possui estacionamento no local.

