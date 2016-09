COMEMORANDO QUINZE ANOS A COMPANHIA ANTROPOFÁGICA DE TEATRO ESTREIA O PROJETO TRAM(A)NTROPOFÁGICA E REVISITA TODOS SEUS ESPETÁCULOS E EXPERIMENTOS

Vai começar a TRAM(A)NTROPOFÁGICA, novo projeto da Companhia Antropofágica que marca os quinze anos de trajetória deste importante ícone do teatro de São Paulo. O público é convidado a viver uma grande experiência com o fazer teatral e a conhecer a história da companhia em mais de cento e quarenta dias de atividades que incluem temporadas, diálogos, intervenções e entre outros. Se você ainda não conhece este importante trabalho, fique de olho na programação para se inserir nesta grande trama!

O PÚBLICO SERÁ CONVIDADO PARA UMA VIAGEM NO TEMPO E NO REPERTÓRIO DA ANTROPOFÁGICA

Dona de um extenso processo de criação, estudo, experimentação e um significativo currículo com prêmios e indicações, a Companhia Antropofágica é um importante grupo da cena teatral de São Paulo, criado em 2002, que tem a antropofagia como princípio motivador de seu processo sócio-artístico. No auge de seus quinze anos de trabalho coletivo contínuo, o grupo recentemente contemplado na 28ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, se prepara para iniciar um grande e potente projeto que traz em sua forma, elementos que buscam traduzir qualidades já presentes em seu modo de criação, deixando transparecer aspectos da pesquisa de linguagem e poética.

O projeto TRAM(A)NTROPOFÁGICA como o próprio nome diz, propõe uma grande trama, um cruzamento, uma interligação, para formar uma rede que une cada experimento realizado ao longo da trajetória de quinze anos. O objetivo é levar a público de forma condensada, a história da Companhia, que ao longo dos anos, se esforça em responder artisticamente à trama complexa do tempo presente, investigando seus percalços políticos e travando um diálogo crítico permanente com o desenrolar histórico do próprio tecido social que o envolve: a situação política da cidade, a relação fundamental entre o grupo e seu público e, num sentido amplo, as consequências históricas do próprio desenvolvimento humano.

Desta forma, o grupo busca investigar, sistematizar e ressignificar práticas criativas, pedagógicas e sociais que definem o fazer teatral da Antropofágica. Os fios dessa trama, que aparecem soltos e dispersos na história do grupo, serão entrelaçados de forma a configurar um tecido denso reconhecível. Trata-se de transformar o passado com os olhos do presente, a fim de vislumbrar novas possibilidades de futuro.

TRAM(A)NTROPOFÁGICA é um marco para o grupo que comemora quinze anos fazendo história no teatro de São Paulo e agora se prepara para uma mostra do extenso repertório desta jornada, apresentando ao público desde espetáculos premiados, até aquilo que acreditam que “não deu certo”, como forma de revisitar e investigar de fato, tudo o que foi construído durante estes anos. O público é convidado para uma imersão neste trabalho que se destaca através de uma clara opção por pesquisar procedimentos, gêneros, autores e textos ligados à tradição das formas híbridas, muito propícias ao ideal antropófago que move a cada um de nós. Composta por mais de trinta integrantes, a Companhia Antropofágica propõe com este projeto, a realização de espetáculos, intervenções, oficinas e experimentos, atuando tanto em sua sede, o Espaço Pyndorama, quanto em outros espaços da cidade de São Paulo. Serão dezoito temporadas de espetáculos e mais dezenove atividades, realizadas de Setembro de 2016 a Agosto de 2017, culminando com a estreia de um novo espetáculo. Aproximadamente doze meses, com cerca de cento e quarenta e um dias de apresentação, todas gratuitas e abertas ao público geral.

A abertura da TRAM(A)NTROPOFÁGICA acontece no dia 09 de setembro, com o KABARÉ ANTROPOFÁGICO, quando o grupo abre a sua sede e convida a população para embarcar nesta jornada de apresentações e a participar também desta grande trama que une toda a sua pesquisa. Inspirado na tradição dos espetáculos de formas híbridas e do teatro de variedades, este Kabaré é voltado para a pesquisa musical da Companhia.

“O Kabaré é um encontro celebrativo em uma forma híbrida que transita pelo teatro, dança, música e variedades. No Kabaré celebramos a tradição crítica, através de um repertório presente em vários trabalhos, que agrupados de outra maneira se apresentam como uma espécie de carro abre alas” – explica Thiago Reis Vasconcelos, diretor da companhia.

Após o Kabaré, o grupo inicia temporada em Setembro e Outubro da Trylogia: Terror e Miséria no Novo Mundo, contemplada pelo Prêmio CPT 2012, na categoria Projeto Sonoro e Prêmio CPT 2013 na categoria Direção. Além de ter sido indicada no mesmo prêmio nas categorias ‘Trabalho apresentado em espaços não convencionais’ em 2012 e 2013, ‘Projeto Visual’ e ‘Projeto Sonoro’, em 2013.

Sobre a Trylogia, Thiago explica: “É um trabalho de que tem como tema a história do Brasil nos períodos da Colônia, do Império e da República, respectivamente da primeira a terceira parte. Em cada uma das peças foram feitas longas pesquisas sobre os processos sócio políticos de cada período. Esses estudos foram importantes fontes que alimentavam nossa sala de ensaio, não sendo exagero dizer que transformou nossa maneira de fazer teatro. A Trylogia é um dos divisores de águas da Antropofágica, no pensamento estético-poético. E vai ser muito importante esse diálogo que vamos ter com o público neste momento político do Brasil”.

Ainda em Outubro o grupo apresenta o Programa I: Brazyleirinhas QI, com apresentações dos espetáculos O Grande Circo da Ideologia, Furo no Casco, Estudo para o Terror e M. [Isso não é uma peça feminista]. Em novembro, é a vez de A Tragédia de João e Maria, onde o grupo apresenta uma linguagem que ficou conhecida como Teatro da Deformação, com um espetáculo livremente inspirado no conto dos irmãos Grimm. A peça é uma versão adulta e deformada de Hansel und Gretel e retrata a trajetória de duas crianças abandonadas pelos pais em meio ao desespero da fome e da impossibilidade de alimentá-los.

O grupo finaliza as apresentações do ano em dezembro, com Prometeu: Estudo 1.1 e a comédia Macunaíma no País do Rei da Vela, primeiro espetáculo criado pela Antropofágica, retomando as atividades do projeto em 2017.

Entre setembro e dezembro, acontece ainda os Diálogos Antropofágicos, abordando temas importantes do fazer teatral com a participação de nomes de peso como Marcelo Soler, da Cia Teatro Documentário; Luciano Carvalho, do Grupo Dolores Boca Aberta Mecatronica de Artes; Manoel Ochôa, José Cetra, Mei Hua, Rogério Guarapiran, Ney Piacentini, da Companhia do Latão, Maria Silvia Betti, Zernesto Pessoa, da Companhia do Feijão e Ana Souto.

A Companhia Antropofágica tem em seu histórico outras indicações a prêmios importantes como Indicação ao Prêmio CPT 2012, na categoria Prêmio Especial pela Intervenção 22, Indicação ao Prêmio Shell 2012, Categoria Especial pelo processo de pesquisa em Máquinas de Intervenção Urbana e Indicação ao Prêmio CPT 2013, na categoria Publicação dedicada ao universo do teatro, pela Revista Bucho Ruminante nº0. Além disso, a Antropofágica regularmente abre a sua sede, o Espaço Pyndorama, para receber importantes grupos da cena teatral de São Paulo, que apresentam temporadas e ocupam este espaço de diversas formas. A Companhia é também responsável pela realização de uma das maiores atividades teatrais de São Paulo: a Feira Antropofágica de Opinião, uma reunião de coletivos teatrais e cinematográficos, músicos, artistas plásticos e poetas de várias gerações para dar sua opinião sobre o Brasil de hoje a partir de objetos artísticos.

Todas essas atividades caracterizam um dos maiores grupos de teatro de São Paulo, que agora dá início a sua TRAM(A)NTROPOFÁGICA e convida todos os interessados a participar desta grande celebração de quinze anos de estrada.

KABARÉ ANTROPOFÁGICO

Inspirado na tradição dos espetáculos de formas híbridas e do teatro de variedades, é uma máquina voltada para a pesquisa musical da Antropofágica. Nasce da intersecção de dois campos de interesse do grupo: a música no contexto das formas de agitação e propaganda e a potencialidade do uso da canção na música de cena. O Kabaré Antropofágico sintetiza de forma concisa as intersecções cênico-musicais da Antropofágica, desenvolvendo mecanismos de agilidade no levantamento de repertório e flexibilidade de execução musical.

Gênero: Musical

Data: 09/09/2016 – Sexta – Horário: 20h00

Local: Espaço Pyndorama – Endereço: Rua Turiassu, 481, fundos.

Duração: 120 minutos – Ingressos: Gratuito – Capacidade: 45 lugares – Classificação Indicativa: 16 anos

TRYLOGIA TERROR E MISÉRIA NO NOVO MUNDO

Trylogia Terror e Miséria no Novo Mundo inspirada no livro Pau-Brasil de Oswald de Andrade, a Trylogia passa pela história nacional devorando, modificando e ressignificando fatos e documentos históricos dos períodos Colônia, Império e República. Uma devoração metonímica do Brasil permeia as três peças, onde uma profusão de quadros, acontecimentos, personagens reais e ficcionais misturam-se para contar episódios relevantes da história do Brasil. Utilizando-se de recursos épico-revisteiros e orquestrado por uma trilha sonora original, o material histórico pesquisado aparece não apenas para refletir sobre o passado, mas também para construir uma reflexão crítica quanto aos seus desdobramentos no contemporâneo.

TRYLOGIA TERROR E MISÉRIA NO NOVO MUNDO: Parte I Estação Paraíso

Na primeira parte de nossa Trylogia sobre o Brasil, retratamos a Colônia Brasileira com paródias e dados historiográficos do processo de colonização e suas implicações sociais. A pesquisa partiu de livros, filmes, revistas e peças. Nossos treinamentos foram a junção de todos os estudos realizados até o momento – o ator deformado, o ator autômato, o surrealismo, o ator e o objeto, a pesquisa da espacialidade em cena a partir de Tadeusz Kantor. Preparação corporal de mímica corpórea. As leituras metonímicas e dadaístas de nossa bibliografia eram transformadas em monólogos, improvisos e na construção de cenas. Começamos a experimentar a junção de cenas e projeção de vídeos. Apresentada em cinco temporadas no Pyndorama, de 2009 a 2013.

Gênero: Épico Musical

Data: 10, 17 e 24 de Setembro e 01 e 08 de Outubro de 2016 (Sábados) – Horário: 18h00

Local: Espaço Pyndorama – Endereço: Rua Turiassu, 481, fundos.

Duração: 100 minutos – Ingressos: Gratuito – Capacidade: 80 lugares – Classificação Indicativa: 16 anos

TRYLOGIA TERROR E MISÉRIA NO NOVO MUNDO: Entre a Coroa e o Vampiro Parte II O Império

Segunda parte de nossa Trylogia sobre o Brasil, o espetáculo retrata o Império Brasileiro, por intermédio de paródias e a partir dos dados historiográficos de todo o processo e suas implicações sociais. Livros, filmes, revistas e peças teatrais também subsidiaram o processo. Para além da já conhecida junção dos elementos e estudos já percorridos, enfatizou-se a pesquisa audiovisual. Cenas foram filmadas para serem projetadas junto aos atores no palco. Também a ficção científica vem como inspiração para contar parte da dominação do Brasil, a partir de monstros e seres hipérbolicos, nos debruçamos sobre as inúmeras guerras desconhecidas no Brasil; trouxemos à cena o programa televisivo sensacionalista, as charlatanices religiosas e clamamos por greve! Demos continuidade à construção de monólogos como princípio para criação de uma dramaturgia própria. Apresentada em três temporadas no Pyndorama, de 2011 a 2013, e apresentações na sede do Engenho Teatral e no Espaço Clariô.

Gênero: Épico

Data: 10, 17 e 24 de Setembro e 01 e 08 de Outubro de 2016 (Sábados) – Horário: 20h00

Local: Espaço Pyndorama – Endereço: Rua Turiassu, 481, fundos.

Duração: 100 minutos – Ingressos: Gratuito – Capacidade: 80 lugares – Classificação Indicativa: 16 anos

TRYLOGIA TERROR E MISÉRIA NO NOVO MUNDO: Parte III Autópsia da República

A terceira e última parte de nossa Trylogia sobre o Brasil, trouxe à cena a República, com seus alternados presidentes – marechais ou civis. Na forma pesquisamos o teatro de revista e suas características. Fizemos a autópsia da república com suas tantas batalhas esquecidas, que acontecem até hoje. A campanha eleitoral e seu marketing entram em cena. Aqui também realizamos o estudo de monólogos como ferramenta de construção dramatúrgica. Apresentada em duas temporadas no Pyndorama, em 2012 e 2013. Algumas cenas foram apresentadas em separado na sede de outros grupos e em outras atividades da Antropofágica, como Kabaré e Karroça Antropofágica.

Gênero: Drama

Data: 11, 18 e 25 de Setembro e 02 e 09 de Outubro de 2016 (Domingo) – Horário: 19h00

Local: Espaço Pyndorama – Endereço: Rua Turiassu, 481, fundos.

Duração: 140 minutos – Ingressos: Gratuito – Capacidade: 80 lugares – Classificação Indicativa: 16 anos

Programação Diálogos Antropofágicos:

14/09 – O olhar do Espectador com Marcelo Soler da Cia Teatro Documentário

21/09 – Conversa sobre a práxis estético-política presente na Trylogia Terror e Miséria no Novo Mundo com Luciano Carvalho do Grupo Dolores Boca Aberta Mecatronica de Artes

22/09 – Apontamentos acerca da Iluminação Teatral na Antropofágica com Manoel Ochôa

28/09 – Memórias de um Espectador com José Cetra acerca da Trylogia Terror e Miséria no Novo Mundo

21/10 – Encontro com os Dramaturgos de M. isso não é uma peça feminista, de Mei Hua, e Estudo para o Terror, de Rogério Guarapiran (haverá apresentação das peças nessa data e a conversa será realizada após as apresentações)

08/11 – Grande Circo da Ideologia com Ney Piacentini da Companhia do Latão (haverá apresentação da peça nessa data e a conversa será realizada após a apresentação)

09/11 – Furo no Casco e a Dramaturgia de Chico de Assis com Maria Silvia Betti (haverá apresentação da peça nessa data e a conversa será realizada após a apresentação)

16/11 – Conversa sobre A Tragédia de João e Maria com Zernesto Pessoa da Companhia do Feijão

07/12 – Conversa sobre Prometeu Estudo 1.1 com Ana Souto

