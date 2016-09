Bezerro nasce com oito patas, duas cabeças e três rabos no Paraná

Anomalia ocorreu em São Jorge do Patrocínio no noroeste do Paraná

Um acontecimento raro na natureza chamou a atenção dos moradores da comunidade São Henrique, no município de São Jorge do Patrocínio no noroeste do Paraná. Nesta quarta-feira (7), uma vaca deu à luz a uma bezerra com duas cabeças, três rabos e oito patas. O animal nasceu morto.