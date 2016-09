Agropauta: Ministro interino anuncia no Paraná ampliação de programa de assistência técnica

Brasília (08/09/2016) – O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, viaja ao Paraná, nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Em Cascavel, ele anuncia a ampliação do Programa Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em Cooperativismo e Associativismo (Pisacoop), que presta assistência técnica aos produtores. No município, também irá conhecer uma propriedade rural.

Já em Cafelândia, Novacki visitará a fábrica da Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol).

Serviço:

Viagem do ministro interino Eumar Novacki ao Paraná

Sexta-feira (9)

11h00 – chegada ao aeroporto de Cascavel (PR) e entrevista coletiva

12h00 – visita à Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol) – Cafelândia

15h30 – anúncio da ampliação do programa Pisacoop – Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Cascavel

Sábado (10)

15h00 – visita a propriedade rural – Cascavel

Mais informações à imprensa:

Assessoria de comunicação social

imprensa@agricultura.gov.br