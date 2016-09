O Porto ainda samba: curta sobre resistência cultural será exibido, gratuitamente, no Oi Futuro em Ipanema no próximo sábado

Realizado na Oficina de Criação em Vídeo da Ação da Cidadania, o curta documentário “O porto ainda samba” fechará a Mostra Visorama com exibição no Oi Futuro Ipanema (Rua Visconde de Pirajá 54 – Ipanema), no próximo sábado (10), às 20h. O documentário parte da história de três agremiações distintas: a escola de samba Vizinha Faladeira, e os blocos carnavalescos Cordão do Prata Preta e Escravos da Mauá, a fim de investigar a resistência cultural do samba e do Carnaval na região.

Com argumento, pesquisa e roteiro da cineasta Bia Marques, “O porto ainda samba” tem direção coletiva dos alunos Ana Paula Pereira, Eduardo Ferrera, Francisco de Assis Duarte, Hilanna Andrade, Israel Araújjo, Márcia Alves, Nico Silva, Pamuke Mbiyavanga Mbumba e Victor Porciúncula.

Comemorando 10 anos nessa edição, a Mostra Visorama abrange filmes produzidos por alunos de oficinas, escolas livres e projetos de formação em audiovisual e já conta com mais 2 mil filmes exibidos e 25 mil participantes.

