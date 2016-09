Hospital Universitário da UFSCar divulga indicadores do primeiro semestre de 2016

Foram mais de 50 mil atendimentos entre janeiro e julho

O Hospital Universitário da UFSCar Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci está divulgando os indicadores relativos ao primeiro semestre de 2016, em tópicos como internações, taxa de ocupação, atendimentos, classificação de risco e exames laboratoriais.

De janeiro a julho, o HU-UFSCar registrou um total de 423 internações. Dessas, 68% são de clínica médica adulta e 32% de pediatria. Até o mês de maio, o número médio foi de 50 internações/mês, porém esse número cresceu 35% em julho, quando ocorreram 89 internações.

A taxa de ocupação, que demonstra o percentual mensal dos leitos ocupados no Hospital, é outro item que consta nos indicadores. De janeiro a julho, o HU-UFSCar registrou uma taxa crescente, iniciando 60,75% em janeiro e atingindo o pico do semestre no mês de junho, com 113,33%, ou seja acima dos 100%. Esse índice é devido à internação de pacientes no Pronto Atendimento no período em que o hospital passava por reformas das unidades assistenciais e o número de leitos estava reduzido. Em todos os meses, a clínica médica adulta teve a taxa de ocupação superior à pediatria.

O indicador giro leito representa a utilização dos leitos em um determinado período, sendo que quanto maior for o índice melhor está sendo a resolutividade da assistência. De maio a julho, cada leito do HU-UFSCar girou 5,8 vezes, ou seja, foi ocupado por 5,8 pacientes diferentes dentro do período de um mês.

Esse número é quase duas vezes maior que o registrado em janeiro, que foi de 3,67. Nos meses de janeiro, junho e julho, o giro leito apresentou maior número na clínica médica adulta. Já de março a maio a pediatria foi superior. Em fevereiro, ambos registraram 4.

Dessa forma, a média de permanência, que representa a quantidade de dias que os pacientes ficam internados, diminuiu no final do semestre.

A queda maior teve início a partir de abril, que registrou 6,90, ou seja, os pacientes ficaram internados em média 6,9 dias, e em julho atingiu 4,8 dias. Assim como o giro leito, esse índice mostra que houve uma melhora na resolutividade dos casos. Em todos os meses o tempo de permanência foi menor na pediatria.

Em relação ao número de atendimentos, que corresponde à quantidade de pacientes consultados na Unidade de Urgência e Emergência, o número total, no período de janeiro a julho, foi de 59.006, sendo 40.251 de adultos e 18.755 de pediatria. O maior volume aconteceu no mês de março (10.261), devido aos atendimentos de casos suspeitos de dengue. Nos últimos três meses analisados, a média foi de 8.033 atendimentos/mês, sendo 68% de adultos e 32% de crianças.

Todos os pacientes que chegam ao HU-UFSCar passam por uma triagem em que são classificados de acordo com o risco. Cada cor representa um tipo de classificação, conforme determina o Protocolo de Manchester.

Dos pacientes atendidos de janeiro a julho, 80,07% foram classificados com as cores verde e azul, ou seja, são atendimentos não urgentes. Em seguida vêm os classificados como urgentes (cor amarela), com 11,06%; muito urgente (cor laranja), com 7,21%; e menos de 1% dos pacientes receberam a cor vermelha (casos de emergência).

No que se refere aos exames laboratoriais, realizados tanto em pacientes que passam por consulta médica na Unidade de Urgência e Emergência ou que ficam internados nas Unidades de Clínica Médica e Pediatria, entre janeiro e julho foram realizados um total de 28.841 exames. A média dos últimos três meses foi de 4.330 exames, correspondendo a 3,86 exames/pacientes.

O HU-UFSCar também realiza os exames de apoio diagnóstico, que são aqueles feitos em pacientes que são internados ou agendados com hora marcada pelo setor de regulação do Município de São Carlos. No período analisado, foram feitos um total de 16.028 raios-x, 1.492 ultrassonografias e 1.144 tomografias. Considerando os três exames, foram realizados de maio a julho uma média de 3.105 exames por mês, sendo o raio-x o tipo mais realizado.

Ascom UFSCar