14 de setembro – Dia do Médico Nuclear

Com o curso “Medicina Nuclear Aplicada à Mulher”, SBMN celebra 55 anos desde sua fundação

Na próxima quarta-feira, 14 de setembro, é o Dia do Médico Nuclear. Este é a segunda vez em que a data é celebrada desde que foi instituída pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), em 2015. Neste ano, inclusive, a entidade completa 55 anos desde a sua fundação, em 1961.

Para marcar este momento haverá uma palestra especial “Medicina Nuclear aplicada à Mulher” com a médica nuclear Marília Marone – diretora de Ética e Defesa Profissional da Sociedade. A atividade contará com a introdução do presidente da SBMN, Claudio Tinoco Mesquita.

A atividade abordará a evolução e o papel da medicina nuclear como ferramenta diagnóstica e terapêutica na saúde da mulher, em especial, na assistência à doenças cardiovasculares, câncer de mama e tireoide, por exemplo.

O encontro ainda prestará homenagem às mulheres que fazem parte da construção da Sociedade e que se destacaram na educação, pesquisa e na prática clínica da especialidade no Brasil. Hoje, dos 792 médicos nucleares aproximadamente 34% são mulheres, conforme aponta a “Demografia Médica 2015” – levantamento publicado pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com a regional São Paulo (Cremesp). Um número considerado “expressivo e crescente”, conforme avalia Mesquita.

O presidente da SBMN conta que as mulheres estão integradas à SBMN e a MN desde o momento do nascimento da SBMN até os dias atuais. Elas estão representadas na figura de nomes como Dra. Vêronica Ashton – que junto com seu marido Dr. Ted de Ashton, fundaram a entidade; e da Dra. Anneliese Fischer, que assinou a Ata da Fundação juntamente com Vêronica. “Elas representam todas as médicas nucleares do passado, presente e futuro, e tem contribuído para o crescimento e fortalecimento tanto da SBMN quanto da especialidade no país”, relata Mesquita.

DATA: 14/09/2016

Horário: 20h

Local: Golden Tulip Paulista Plaza (Plaza Club), Alameda Santos, 85 – SP

Faça sua inscrição** no site: http://bit.ly/2bX19Yb **Vagas limitadas!

Apoio: apoio educacional do GRUPO RPH

Tatiana Almeida – tatianaalmeida@rspress.com.br

RS Press – assessoria de comunicação da SBMN